Inter vence o São José fora de casa e volta à liderança do Gauchão

Em uma partida marcada pelas más condições do gramado do Passo D'Areia, Inter e São José protagonizaram um embate sem brilho, que terminou com vitória colorada pelo placar de 1 a 0, na 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com o triunfo, a equipe passa o Grêmio na tabela e retoma a liderança do Estadual.

O primeiro tempo do confronto foi sonolento e pouco criativo. O Colorado, com o time majoritariamente composto por reservas, não conseguiu manter seu ritmo impositivo de jogar, falhando em assustar os mandantes, que por sua vez, estavam postados na defesa e pouco se lançaram ao ataque.

A principal escapada dos mandantes foi aos 28 minutos, em uma falha de Robert Renan, que perdeu a bola na intermediária e deixou Rene escapar. A bola ficou longa para o atacante, que não conseguiu tirar de Anthoni na saída.

Logo em seguida, os técnicos de ambas as equipes se desentenderam e acabaram expulsos. Em discussão por conta da falta de fair play do São José, Eduardo Coudet xingou China Balbino, que se descontrolou e partiu para cima do argentino. Separados, os comandantes foram para o vestiário mais cedo.

Na volta do intervalo, os donos da casa ameaçaram logo aos 2 minutos. Nonato cobrou lateral direto para a grande área, e Fredson subiu mais que todo mundo para cabecear rente ao travessão. A partida seguiu monótona, mesmo com o Zequinha mais destemido, pressionando a saída de jogo colorada.

Porém, aos 20, Gustavo Prado tentou cruzar, mas Nonato bloqueou com o cotovelo, e o pênalti foi marcado. De Pena botou a bola de baixo do braço e foi para a cobrança. O uruguaio converteu e abriu o placar para o Alvirrubro.

A resposta adversária veio dos pés de Matheuzinho, que aproveitou um descuido de Mercado e bateu de primeira pela esquerda, carimbando a trave. Já aos 40, De Pena recebeu livre na meia-lua e tentou direto, parando no bloqueio da marcação. Nos acréscimos, Luiz Adriano se enroscou com Jadson e acabou expulso.

Sem novas oportunidades, o duelo terminou aos 54 minutos. Agora, o Inter foca no Brasil-Pel, na quarta-feira, enquanto o São José encara o Caxias, na quinta.

São José (0) Fábio; Tiago Pedra, Jadson e Carlos Itambe; Samuel (Fredson), Nonato, Rafael Carrilho, Calazans (Charles) e Alessandro Vinícius; Matheuzinho e Rene. Técnico: China Balbino.

Inter (1) Anthoni; Bustos (Mercado), Vitão, Robert Renan e Thauan Lara; Rômulo, De Pena, Hyoran (Luiz Adriano) e Gustavo Prado; Pedro Henrique (Bruno Henrique) e Lucca (Gabriel). Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Roger Goulart.