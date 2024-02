Portaluppi defende a contratação do veterano Diego Costa pelo Grêmio

O técnico Renato Portaluppi defendeu, em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 contra o São Luiz, no sábado (10), a contratação do atacante Diego Costa, de 35 anos, anunciada pelo Grêmio na noite de quinta-feira. A notícia teve má repercussão por parte da torcida nas redes sociais. O jogador teve bela passagem pelo futebol europeu, mas não foi bem defendendo Atlético-MG e Botafogo nos últimos dois anos.

"O Diego Costa dispensa apresentações. O torcedor pode gostar e ter certeza que fizemos uma grande contratação. É um grande reforço. Quem discute a qualidade do Diego Costa está dando um tiro no pé. Não é toda hora que se encontra um Neymar, Messi e Suárez. Tenho certeza que o torcedor vai abraça-lo e gostar muito dele.", disse o treinador gremista.

LEIA MAIS: Diego Costa chega ao Grêmio respaldado por Renato e responsablidade de substituir Suárez

Portaluppi rebateu as previsões pessimistas para 2024. "Aqui, ninguém é cego. Todo mundo sabe que precisamos de reforços. Difícil falar onde podemos chegar na temporada. Ano passado, falava-se muito mal e conseguimos ser vice-campeões do Brasileiro."

O treinador destacou o fato de o Grêmio contratar jogadores que não passam por boa fase, mas que conseguem sucesso com a camisa do tricolor gaúcho. "Eu gostaria que alguns jogadores que eram criticados voltassem para o Grêmio. Hoje, muitos fazem sucesso."

O brasileiro naturalizado espanhol estava livre no mercado e assinou contrato de um ano com o clube. Ele chega com o status de titular após um mau começo de temporada de João Pedro Galvão, que não caiu nas graças do torcedor.