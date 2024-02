Grêmio anuncia a contratação do atacante Diego Costa

O Grêmio anunciou o substituo de Luis Suárez na noite desta quinta-feira (8). O atacante Diego Costa é o novo camisa 9 do Tricolor. O jogador assina contrato até o fim de 2024. O último clube do atleta de 35 anos foi o Botafogo, onde era reserva de Tiquinho Soares.

O melhor momento do jogador naturalizado espanhol foi no Atlético de Madrid, entre os anos de 2017 e 2021. De acordo com a direção gremista, o centroavante chega a Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato até o final desta temporada.

LEIA TAMBÉM: Portaluppi tem dúvida no ataque para montar o Grêmio contra o São Luiz

Diego Costa não vem de boas atuações nos últimos três anos. Em 2021, ele defendeu o Atlético-MG, onde conquistou o Brasileirão e a Copa do Brasil, mas sem muito destaque. Ele disputou 19 jogos e marcou cinco gols pelo Galo, antes de rescindir com o clube em janeiro de 2022. O atacante ficou sem atuar até setembro, quando o Wolverhampton o contratou para a Premier League. No Reino Unido, foram 25 jogos e apenas um gol na temporada 2022-2023.

Na última temporada, pelo Botafogo, entrou em campo em 15 jogos e marcou apenas três gols. Agora, com o aval do técnico Renato Portaluppi, o camisa 9 chega a Porto Alegre para reviver os bons momentos vividos na Espanha.