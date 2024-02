Portaluppi tem dúvida no ataque para montar o Grêmio contra o São Luiz

Na busca pela manutenção da liderança do Campeonato Gaúcho, após cinco vitórias consecutivas, o Grêmio volta a campo neste sábado de Carnaval, às 16h30min, para enfrentar o São Luiz, pela 7ª rodada. A torcida tricolor comemora o primeiro confronto na Arena, nesta temporada, em um final de semana. A expectativa é aumentar o público em casa, que vem sendo modesto nos jogos do meio de semana.

Para encarar o time de Ijuí, a principal dúvida de Renato Portaluppi está no ataque. Nathan Fernandes sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na terça, contra o Novo Hamburgo, e ficará dez dias fora de ação. Soteldo, com uma lesão muscular de grau três, não joga mais no Estadual. Com isso, o comandante precisa decidir entre Lucas Besozzi, que mantém o esquema como está, ou André Henrique, que desloca Galdino da direita para esquerda e muda a cara do time.

A diferença entre os dois é que o segundo vem pedindo passagem. Contra o Noia, ele saiu do banco e precisou de apenas três minutos para abrir o placar na vitória por 2 a 0. Centroavante de origem, ele vem atuando ao lado de João Pedro Galvão, que mesmo contestado, está melhorando seu rendimento.

Com o último treino sendo realizado nesta sexta-feira, Portaluppi decide o time com os portões fechados.

Na defesa, Geromel pode ir para o banco por conta da parte física. Aos 38 anos, o defensor vem dosando a parte física depois de um ano marcado por lesões. Caso fique de fora, Rodrigo Ely é o mais cotado para entrar em seu lugar, mas Gustavo Martins segue na briga pela vaga.

Na coletiva de terça, ele já indicou que irá manter os titulares em campo.Com isso, o onze inicial deve ser formado por Marchesín; Fábio, Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, JP Galvão e André Henrique (Besozzi).

Em paralelo, o Tricolor surpreendeu no mercado de transferências. De acordo com os repórteres Eduardo Moura e João Victor Teixeira, do GE, o clube acertou a contratação do volante Du Queiroz, junto ao Zenit, da Rússia. O jogador de 24 anos é um desejo antigo da direção, e também atraiu o interesse de Corinthians, seu ex-clube, Botafogo e Vasco.

O negócio é por empréstimo de um ano, com opção de compra ao final do prazo. Ele chega para disputar posição no meio de campo e tem como principal característica a marcação. Ele é visto como boa alternativa para Villasanti, que desfalca o grupo no meio do ano para a disputa da Copa América.