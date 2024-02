Lesões no ataque intensificam buscas do Tricolor por reforços

Tranquilo na liderança do Campeonato Gaúcho após a vitória desta terça-feira, contra o Novo Hamburgo, por 2 a 0, o Grêmio segue focado no mercado de transferências. Sem anunciar um jogador desde a chegada de Marchesín, no dia 10 de janeiro, o clube entende que é necessário reforçar o grupo para a disputa da Libertadores, além de Brasileirão e Copa do Brasil.

A expectativa da direção é de oficializar novas contratações ainda nesta semana, antes do jogo contra o São Luiz, neste sábado (10), às 16h30min. Nesta quarta-feira, o grupo de jogadores se reapresentou no CT Luiz Carvalho, para dar início à preparação para o confronto com o Rubro.

última baixa confirmada nesta quarta-feira foi o jovem Nathan Fernandes. O departamento médico gremista informou que o jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito na vitória por 2 a 0 sobre o Novo Hamburgo. A avaliação inicial indicou a necessidade de exame mais detalhado, o qual foi realizado por meio de ressonância magnética. Os resultados confirmam a entorse, sem ruptura dos ligamentos. O atacante deve ficar de fora por pelo menos 10 dias.



Com a grave lesão de Soteldo – fora de ação por pelo menos dois meses –, e a recente contusão do jovem Nathan Fernandes, que precisou sair de maca do gramado da Arena após sofrer o pênalti que gerou o segundo gol da vitória sobre o Noia, o Tricolor está interessado no atacante Junior Santos, destaque do Botafogo no ano passado. O jogador de 29 anos atua pelas beiradas e tem como característica a imposição física e a velocidade.

Um fator que pode ser decisivo na negociação é que os cariocas anunciaram, nesta terça, a contratação de Luiz Henrique, que joga na mesma posição de Santos e chega do Betis-ESP com o status de titular absoluto, com o peso de ter sido a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. Ele custou 20 milhões de euros (R$ 106,6 milhões na cotação atual) aos cofres alvinegros.

Além disso, a busca por um centroavante segue no topo da lista de prioridades. Recentemente, o clube teve uma proposta recusada pelo próprio Botafogo. Naquela ocasião, o alvo era Tiquinho Soares, artilheiro do time em 2023. O valor da oferta foi de 4 milhões de euros (R$ 21,3 milhões) pelo camisa 9 de 33 anos. Com isso, a direção segue na busca por um homem de referência. O prazo de inscrição no Gauchão vai até o dia 16 de fevereiro.

Em entrevista coletiva após a vitória de terça, o técnico Renato Portaluppi frisou seu papel ativo na janela gremista e aproveitou para cutucar o presidente Alberto Guerra, principal responsável pela chegada de reforços.

“Nós não estamos parados, bem pelo contrário. Nós estamos trabalhando e muito. Domingo foi folga para alguns, mas eu estava trabalhando com o vice-presidente e o executivo, o presidente eu não sei onde ele estava, mas nós três estávamos trabalhando”, disse o treinador. Ele também reforçou que a expectativa é de que os contratados cheguem ainda nesta semana.