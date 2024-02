Grêmio vence o Novo Hamburgo e mantém liderança do Campeonato Gaúcho

Com facilidade e muita imponência, o Grêmio chegou à quinta vitória consecutiva no Campeonato Gaúcho e garantiu sua liderança por mais uma rodada, ao bater o Novo Hamburgo pelo placar de 2 a 0, na Arena, pela 6ª rodada. Com o triunfo, o Tricolor chegou aos 15 pontos e pode disparar no topo da tabela, a depender dos resultados de Inter e Juventude, que estão a cinco e seis pontos atrás, respectivamente, do time de Renato Portaluppi.

Superior e com volume de jogo, os mandantes instauraram uma blitz a partir dos 21 minutos. Primeiro, João Pedro Galvão recebeu cruzamento rasteiro, na pequena área, e tentou completar de carrinho, sendo travado pela defesa. Aos 24, Cristaldo aproveitou uma sobra na meia-lua para bater forte e rasante, parando no goleiro Maticoli, que estava bem posicionado para fazer a defesa.

Depois, Nathan Fernandes aproveitou uma bobeada da defesa e largou cara a cara com Maticoli, sendo desarmado ao tentar driblá-lo. E por último, em cobrança de escanteio, aos 28, Geromel, completamente livre, ficou com a sobra na marca do pênalti, e pegou de primeira com a canhota, mandando para fora.

Já nos acréscimos, Cristaldo se viu de frente com Maticoli, e finalizou com muita força, mirando o canto. O argentino parou em um milagre à queima-roupa do arqueiro do Noia. Logo em seguida, Nathan Fernandes subiu mais que todo mundo em um cruzamento preciso de Cristaldo, e cabeceou no travessão. Com o zero persistindo no placar, as equipes se dirigiram ao vestiário.

Na volta do intervalo, André Henrique, que entrou no lugar de Galdino, precisou de três minutos para balançar a rede. João Pedro escapou pela direita e cruzou rasteiro para o atacante, que teve tempo de dominar e bater de trivela, com efeito, no outro canto, sem chances para o goleiro.

Aos sete, Nathan Fernandes se antecipou ao zagueiro Marcão depois de um passe que parecia ter saído curto, de João Pedro Galvão. Ágil, o jovem foi derrubado dentro da área em um carrinho atrasado do defensor, e o pênalti foi marcado. Galvão, que recebeu a bola do batedor oficial Reinaldo, bateu cruzado e ampliou o placar para os gremistas.

No lance seguinte, o próprio Galvão arriscou da meia-lua e teve seu chute travado, com a sobra caindo em Reinaldo, que bateu por cima e desperdiçou a chance. Aos 21 minutos, Besozzi perdeu um gol inacreditável ao completar a jogada depois de um rebote do goleiro, que estava caído e vendido no lance. O argentino, de chapa, isolou por cima do travessão.

Na sequência, aos 31, após um bate-rebate na grande área, João Pedro arriscou um voleio sem pulo para deixar o seu, mas parou nos reflexos de Maticoli. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 51 minutos. Agora, o Grêmio volta o foco para o confronto com o São Luiz, no sábado (10), enquanto o Novo Hamburgo encara o Juventude no mesmo dia.

Grêmio (2) Marchesín; Fábio (João Pedro), Geromel, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Nathan); Galdino (André Henrique), João Pedro Galvão (Rubens) e Nathan Fernandes (Besozzi). Técnico: Renato Portaluppi.

Novo Hamburgo (0) Maticoli; Itaqui, Islan (Felipe Gnoatto), Marcão, Raí; Robson, Felipe Fraga (Erick Vidal), Garré (Dionathã), Patrick (Savio); Tanque e Édipo (Luam Quintas). Técnico: Edinho Rosa.

Árbitro: Roger Goulart.