Grêmio x São Luiz: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Líder do Campeonato Gaúcho, o Grêmio encara o São Luiz pela 7ª rodada, neste sábado (10), às 16h30min, na Arena. O confronto é o primeiro do Tricolor em casa em um final de semana, nesta temporada. A expectativa é de que o público seja maior em relação aos jogos no meio da semana, que vem sendo modestos neste quesito. A transmissão fica por conta da RBS TV e do Premiere.

LEIA MAIS: Portaluppi tem dúvida no ataque para montar o Grêmio contra o São Luiz

Com o último treino nesta sexta-feira, o técnico Renato Portaluppi deve decidir que entra no lugar de Nathan Fernandes no lado esquerdo do ataque. O jovem, que vinha substituindo o lesionado Soteldo, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e também está fora do duelo. A disputa fica entre Besozzi, que está acostumado a atuar na posição, e André Henrique, que deslocaria Galdino.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín; Fábio (João Pedro), Geromel (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, JP Galvão e André Henrique (Besozzi). Técnico: Renato Portaluppi.

São José - Raul Steffens; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Mateus Santana, Gabriel Davis, Guilherme Dal Pian e Diogo Sodré; Gabriel Morbeck. Técnico: Alessandro Telles.

Arbitragem: Jonathan Pinheiro, auxiliado por Tiago Kappes Diell e Lúcio Flor.

Serviço Grêmio x São Luiz

Local: Arena;

Horário: 16h30min;

Transmissão: RBS TV e Premiere;