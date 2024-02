São José x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Buscando voltar à liderança do Campeonato Gaúcho, o Inter vista o São José neste domingo (11), às 19h, pela 7ª rodada, no Estádio Francisco Novelletto, no Passo D'Areia. O Colorado segue como vice-líder do Estadual com 13 pontos somados, dois a menos que o Grêmio. A transmissão fica por conta do Premiere.

Para este confronto, o técnico Eduardo Coudet deve mandar a campo uma equipe formada por reservas. Além de priorizar o ritmo de jogo do grupo depois de duas partidas com os titulares, o argentino também não arriscará perder um de seus protagonistas por lesão. O motivo da cautela é o péssimo estado do gramado sintético do Zequinha, que vem sendo criticado ao longo da competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São José - Fábio; Tiago Pedra, Jadson e Pontes; Samuel, Nonato, Rafael Carrilho, Calazans e Alessandro Vinícius; Kayan e Roberson. Técnico: China Balbino.

Inter - Anthoni; Igor Gomes (Hugo Mallo), Vitão, Robert Renan (João Dalla Corte) e De Pena; Gabriel, Rômulo, Hyoran e Gabriel Barros; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Mauricio Coelho Penna e Cassio Pires Dornelles.

Serviço São José x Inter

Local: Estádio Francisco Novelletto (Passo D'Areia);

Horário: 19h;

Transmissão: Premiere.