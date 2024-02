Inter deve poupar titulares contra o São José por conta do gramado

Embalado por boas atuações, o Inter terá um duelo extremamente difícil neste domingo (11), às 19h, contra o São José, pela 7ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com uma sequência de dois jogos fora de casa, que se iniciou na vitória por 2 a 0 sobre o Santa Cruz, na quarta-feira, o técnico Eduardo Coudet deve poupar os titulares que triunfaram no Estádio dos Plátanos por um motivo bem específico: o gramado sintético.

O adversário, em si, não assusta, mas as condições da partida preocupam. A previsão do tempo estima que calor próximo aos 40°C, o que prejudica a performance dos atletas. Além disso, o gramado do Passo D’Areia não apresenta boas condições, especialmente em dias quentes. Com isso, o time deve ir a campo com uma escalação alternativa.

LEIA MAIS: Inter vence o Santa Cruz por 2 a 0 e encerra jejum fora de casa

De volta aos treinos nesta quinta-feira, Chacho tem mais duas sessões para definir quem começa contra o Zequinha. A provável escalação conta com Anthoni; Igor Gomes (Hugo Mallo), Vitão, Robert Renan (João Dalla Corte) e De Pena (Thauan Lara); Gabriel, Rômulo, Hyoran e Gabriel Barros; Luiz Adriano (Alario) e Pedro Henrique.

Na defesa é onde estão as principais incógnitas. Na lateral-direita, Igor Gomes e Hugo Mallo estão se recuperando de lesões. O primeiro segue tratamento de um desconforto muscular no anterior da coxa esquerda, enquanto o segundo está em fase final de recuperação de um problema muscular no posterior da coxa direita.

Na zaga, Vitão, Mercado e Robert Renan vem revezando, e João Dalla Corte está treinando com os profissionais e pode ganhar minutos para preservar Renan, que atuou os 90 minutos m Santa Cruz do Sul. Já na lateral-esquerda, De Pena deve seguir improvisado enquanto Thauan Lara realiza uma “pré-temporada” após ser reintegrado ao grupo principal. Ele estava treinando separado, em Alvorada, pois se reapresentou acima do peso no começo de janeiro. No meio, Alan Patrick está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

No mercado da bola, o Inter segue confiante na contratação de Thiago Maia, que chega para ser titular absoluto na função de primeiro volante. No entanto, a fim de se precaver, o clube se mantém atento a outros nomes.

A bola da vez é Bruno Gomes. O jogador pertence ao Coritiba e está quase acertado com o Fortaleza. A ideia dos gaúchos é atravessar o negócio e repatriar o jovem, que foi pouco aproveitado em sua primeira passagem pelo Beira-Rio. Ele jogou pelo Colorado em 2022, mas só esteve em campo por seis minutos, contra o Guarany-Ba. Ele sofreu uma fratura no cotovelo e foi negociado com o Coxa no meio do ano.