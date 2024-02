Inter vence o Santa Cruz por 2 a 0 e encerra jejum fora de casa

Com os titulares, o Inter venceu a primeira fora de casa no Campeonato Gaúcho, ao bater o Santa Cruz pelo placar de 2 a 0, pela 6ª rodada, no Estádio dos Plátanos. Essa foi a primeira vez que Eduardo Coudet entrou com força máxima no Estadual. Com a vitória, os comandados do técnico argentino se mantém na vice-liderança do Estadual, com 13 pontos, atrás do Grêmio, que tem 15.

Intenso, o Colorado inaugurou o marcador aos 10 minutos, com uma arrancada surpreendente de Robert Renan, que saindo do campo de defesa, deixou Bruno Henrique na cara do goleiro Marcelo Pitol. O camisa 8 foi direto, e bateu com força, rasteiro, para balançar a rede.

Com a posse no campo de ataque, os visitantes quase ampliaram aos 20, quando Alan Patrick arriscou de primeira um chute de fora da área, rasante, que explodiu na trave e se distanciou da meta.

Aos 29, Valencia fez o pivô para Alan Patrick finalizar da meia-lua, parando em Pitol, que com a ponta dos dedos mandou a bola para escanteio. Em seguida, Wanderson tentou achar Valencia em um passe da esquerda para o meio, mas em uma bobeira da defesa, a bola caiu nos pés de Bruno Henrique do outro lado, que bateu em cima do goleiro e desperdiçou a chance.

Já aos 36, Valencia saiu cara a cara com Pitol, mas finalizou em cima do arqueiro do Galo. No entanto, aos 40, o equatoriano não perdoou. Lançado por Bruno Henrique, ele driblou o goleiro com um toque de cabeça e empurrou para o fundo do gol, anotando seu primeiro tento na temporada.

Na volta do intervalo, os mandantes assustaram com menos de um minuto. Rickelmy se viu livre pela intermediária e tentou surpreender o goleiro Anthoni com um chute rasteiro, que passou rente a trave, pela linha de fundo. Ainda em cima, o Galo chegou aos seis minutos com Rafael Mineiro, que tentou de letra na pequena área, mas mandou para fora.

A resposta alvirrubra veio com Wanderson, que passou por quatro marcadores, mas perdeu o equilíbrio na hora de finalizar, deixando de marcar aquele que seria um golaço. Na sequência, Alan Patrick lançou Valencia, que tentou encobrir Pitol na saída, mas errou a mira. O camisa 13 teve nova oportunidade ao ser pifado por Alario aos 24. De frente para o gol, ele bateu de canhota, caindo, e mandou para fora.

Aos 33, De Pena cobrou falta na cabeça de Alario, que mandou por cima. O argentino segue na busca pelo seu primeiro gol com a camisa vermelha. Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 48 minutos. Agora, o Inter encara o São José, fora de casa, enquanto o Santa Cruz visita o Caxias. Ambos os jogos serão neste domingo (11).

Santa Cruz (0) Marcelo Pitol; Kevlin (Tairone), Jefferson, Thiago Sales e David; Amaral, Márcio Jonatan (Daniel Pereira), Pablo Bueno, Netto e Rafael Mineiro (Jakson); Hugo Almeida (Jean Lucca). Técnico: Paulo Henrique Marques.

Inter (2) Anthoni; Bustos, Mercado, Robert Renan e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique (De Pena), Alan Patrick (Rômulo) e Wanderson; Lucca (Alario) e Valencia (Luiz Adriano). Técnico: Eduardo Coudet.

Árbitro: Anderson Daronco.