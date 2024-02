Brasil fica em 8º no revezamento em águas abertas no Mundial de Esportes Aquáticos

A equipe brasileira de águas abertas ficou em oitavo lugar no revezamento 4x1500 metros misto no Mundial de Esportes Aquáticos, em Doha, no Catar. Nesta quinta-feira (8), o time foi composto pela campeã olímpica Ana Marcela Cunha, por Viviane Jungblut, Pedro Farias e Henrique Figueirinha.O quarteto nacional terminou a prova com o tempo de 1h05min36s20. A medalha de ouro ficou com a Austrália, com a marca de 1h03min28s00. O time australiano superou o italiano na batida de mão. A equipe europeia levou a prata com 1h03min28h20, enquanto a Hungria completou o pódio (1h04min06s80). Ao todo, 21 equipes finalizaram a prova.