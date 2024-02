Grêmio x Novo Hamburgo: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Líder isolado do Campeonato Gaúcho, o Grêmio recebe o Novo Hamburgo nesta terça-feira (6), às 21h30min, na Arena, pela 6ª rodada. Com a preparação em curso desde domingo, o Tricolor vem de quatro vitórias consecutivas no Estadual, e se prepara para a sequência de dois jogos seguidos como mandante. O segundo será contra o São Luiz, no sábado (10). A transmissão fica por conta do Premiere.

LEIA MAIS: Grêmio bate o Avenida e chega a quatro vitórias consecutivas no Estadual

O técnico Renato Portaluppi terá de lidar com os desfalques de Soteldo e Cuiabano. O venezuelano, que se contundiu no jogo contra o Juventude, na 4ª rodada, e ficará de fora por um mês. Já o jovem lateral-esquerdo, sofreu uma nova lesão muscular no sábado, contra o Avenida, na sua estreia em 2024. Em nota divulgada nesta segunda, o clube informa que o jogador já está na fisioterapia, mas não estipula um prazo de retorno.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín; Fábio, Geromel, Rodrigo Ely (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, João Pedro Galvão (André Henrique) e Nathan Fernandes. Técnico: Renato Portaluppi.

Novo Hamburgo - Maticoli; Itaqui, Islan, Marcão, Raí; Robson, Felipe Fraga; Tanque, Garré, Patrick; Édipo. Técnico: Edinho Rosa.

Arbitragem: Roger Goulart, auxiliado por Otávio Lagramanti e Conrado Bittencourt.

LEIA MAIS: Novo Hamburgo reformula elenco e vê Gauchão ditar o ritmo da temporada

Serviço Grêmio x Novo Hamburgo

Local: Arena;

Horário: 21h30min;