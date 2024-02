Grêmio bate o Avenida e chega a quatro vitórias consecutivas no Estadual

Apesar das contínuas contestações por parte da torcida devido à falta de reforços, o Grêmio segue vencendo no Campeonato Gaúcho. Neste sábado, ao superar o Avenida por 1 a 0, em Santa Cruz do Sul, o Tricolor conquistou sua quarta vitória consecutiva na competição, mantendo-se na liderança com 12 pontos em cinco jogos disputados até então.

Em campo, o Avenida surpreendeu no início e exigiu boas intervenções do goleiro Caíque. No entanto, o Grêmio soube dominar o meio-campo e abriu o placar aproveitando um erro na saída de bola da equipe da casa. O jovem Nathan Fernandes, de apenas 18 anos, assumiu a responsabilidade, driblou dois adversários e chutou forte, sem chances para o goleiro, aos 34 minutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, o Grêmio adotou uma postura mais cautelosa, permitindo que o Avenida tivesse maior posse de bola. Renato Portaluppi, inclusive, orientou sua equipe a manter um posicionamento defensivo, apostando nos contra-ataques. No entanto, diante da falta de força ofensiva para definir o confronto, o Tricolor limitou-se a conter os avanços do Periquito, assegurando os três pontos.

É justamente essa falta de poderio ofensivo o que mais tem incomodado a torcida gremista desde a saída de Suárez, no final de 2023. Além do atacante ter sido disparado o principal destaque da última temporada, o seu substituo imediato, JP Galvão, tem se mostrando insuficiente.

Além disso, Soteldo, o principal reforço do Tricolor para 2024, sofreu uma lesão muscular na última partida e ficará fora dos gramados por, pelo menos, dois meses. Sobre as contratações, Portaluppi se mostrou confiante na coletiva pós-jogo.

“Estamos com o dinheiro agora, mas não encontramos jogadores. Falo com alguns, mas o clubes não liberam. Todos que falei querem vir. Ninguém está com má vontade. Vários atletas são oferecidos, mas temos de ser pontuais. Temos de trazer qualidade”, finalizou o treinador gremista.

Mesmo contestado, o Tricolor não sabe o que é sair de um jogo sem os três pontos desde a primeira rodada, quando perdeu para o Caxias. Com quatro vitórias acumuladas, o Grêmio busca agora superar a marca do ano passado, quando venceu 7 partidas em sequência no Gauchão.

O próximo confronto será diante do Novo Hamburgo, nesta terça-feira, às 21h30min, na Arena.

Avenida (0) Ruan Carneiro (Chicão); Rodrigo Negueba, Rafael Goiano, Dadalt e César Nunes; Jhonata, Bruno Camilo e Carlos Alberto (Bruninho); Felipe Cruz (Alan Cardoso), Jean Carlo (Alexandre) e Carlos Henrique (Hélio Paraíba). Técnico: Márcio Nunes

Grêmio (1) Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Uvini e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Cuiabano) e Cristaldo (Pepê); Galdino (Gustavo Martins), Nathan Fernandes (Besozzi) e João Pedro Galvão (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi

Árbitro: Erico Andrade de Carvalho.