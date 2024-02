Diante do Novo Hamburgo, Grêmio busca manter a liderança do Gauchão

Mesmo com os bons resultados no Campeonato Gaúcho, o Grêmio segue sem convencer e as carências do elenco estão cada vez mais claras. Precisando de reforços, o clube não tem tempo para respirar e já entra em campo nesta terça-feira (6), às 21h30min, para receber o Novo Hamburgo, pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. O Tricolor vem de quatro vitórias seguidas e é líder isolado da competição com 12 pontos.

Os números mascaram a realidade das atuações do time de Renato Portaluppi. Seus comandados conseguem os resultados contra equipes mais frágeis, mas as carências do elenco para a disputa das principais competições da temporada estão claras. O próprio comandante gremista reconhece a necessidade de novas contratações, como explicou após a vitória por 1 a 0 sobre o Avenida, no sábado. “Nós estamos com o grupo reduzido. Estamos correndo atrás. Precisamos de jogadores para, no mínimo, 3 ou 4 posições. Precisamos reforçar o nosso grupo com qualidade”, disse.

Treinando desde domingo, o Tricolor deve ir a campo com o que tem de melhor. No entanto, o desfalque de Soteldo segue como dor de cabeça. O venezuelano, que ficará de fora por cerca de dois meses por conta de uma lesão muscular, tinha despontado como principal nome do ataque. O jovem Nathan Fernandes deve, naturalmente, assumir o seu lugar.

Para encarar o Noia, Portaluppi deve escalar Marchesín; Fábio, Geromel, Rodrigo Ely (Kannemann) e Reinaldo; Villasanti e Pepê; Galdino, Cristaldo e Nathan Fernandes; João Pedro Galvão (André Henrique). A principal dúvida no ataque é se André Henrique terá condições de estar em campo. Ele sentiu a coxa contra o Juventude, na última quarta, e foi preservado no final de semana.

Além da incessante busca por um centroavante titular, o clube segue atrás de um lateral-esquerdo e um lateral direito, além de um meio-campista. Destes, as chegadas mais encaminhadas ficam por conta de Felipe Jonatan (lateral-esquerdo), do Santos, e Everton Morelli (meia), do Maringa, que se destacou atuando pelo Goiás, por empréstimo. Os novos reforços devem ser anunciados nesta semana. Ainda na lateral, o Tricolor demonstrou interesse na contratação de Matheuzinho, do Flamengo, mas o jovem de 23 anos deve se transferir para o Corinthians, por 4 milhões de euros (R$ 21,5 milhões).