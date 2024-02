Draft em Porto Alegre seleciona jogadoras para La Liga Espanhola

Uma seleção de jogadoras de futebol na faixa dos 17 anos pode levar as atletas de Porto Alegre diretamente para a Liga Espanhola de Futebol Feminino, conhecida como La Liga. O projeto responsável por isso é o WomanGoal, que acontece na capital gaúcha entre os dias 8 e 9 de fevereiro no Campo do SESC (Av. Protásio Alves, 6220 - Petrópolis), das 9h às 16h. As inscrições estão abertas e são gratuitas.

Quem lidera o projeto no Brasil é a ex-jogadora e gestora de futebol Duda Luizelli, que também já coordenou a Seleção Feminina na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). "A WomanGoal, que é um braço da La Liga da Espanha, está fazendo um giro no mundo inteiro para captar novas atletas, que não tiveram oportunidade quando eram mais jovens, atletas que não têm contrato profissionais com clubes, para que possam começar as atividades e, daqui a pouco, ter uma oportunidade, eu diria assim, de jogar em um clube espanhol", explica Duda.

As meninas selecionadas passarão 30 dias na Espanha com outras jogadoras do mundo todo que passaram pelo WomanGoal. A escolha das atletas é feita no sistema de draft, semelhante ao que acontece na NBA. Além de Porto Alegre, o Brasil terá seleções em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ao todo, 13 meninas das Américas estarão entre as 28 selecionadas para o Draft Mundial. A lista será completa por quatro jogadoras da Europa, cinco da Ásia, quatro da África e duas da Oceania.

"As meninas vêm pro draft, são dois dias, elas vão passar por treinamento físico, técnico, tático. Vamos ter entre 2h e 3h de treinamento com elas, não é simplesmente só um jogo, onde o pessoal da Espanha vai avaliá-las. Pelo menos uma, de uma a três meninas, sai desse draft e em abril ou maio, vai para a Espanha para a Escola La Liga", destaca a gestora de futebol.

As inscrições para participar do draft são gratuitas e podem ser feitas através de formulário online, são permitidas as inscrições de garotas com 17 anos ou mais. As meninas que avançarem no processo terão acompanhamento de profissionais de psicologia e especialistas na preparação profissional para lidar com o marketing e a exposição inerente ao futebol mundial.

A WomanGoal é uma plataforma global criada para promover o futebol feminino, inédita no mundo e que chega ao Brasil pela primeira vez. A iniciativa é liderada pela empresa espanhola T3N Sport & Investment, que desenvolve projetos na Europa para La Liga e para a NBA.

