Programa de futebol feminino de Porto Alegre começa nesta quinta-feira

O período de treinamentos do Centro de Desenvolvimento do Futebol Feminino (CDFF) da Prefeitura de Porto Alegre começa nesta quinta-feira (04), a partir das 9h, nas quadras de grama sintética do Trecho 3 da orla. Este é o primeiro centro voltado para o desenvolvimento de jovens atletas do sexo feminino no Brasil. As informações foram publicadas no site da prefeitura.