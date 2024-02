Brasil conhece os adversários na fase final do Pré-olímpico

A seleção brasileira de futebol já conhece a ordem dos adversários na fase final do Pré-Olímpico. A equipe, comandada por Ramon Menezes, começará enfrentando o Paraguai, em duelo marcado para esta segunda-feira, às 17h, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. Depois, terá pela frente a Venezuela e encerrará sua participação no torneio frente à Argentina.

De acordo com o lateral Rikelme, o Brasil está preparado para enfrentar qualquer adversário.

"Estamos tranquilos, poderia vir qualquer seleção, pois estamos preparados, firmes, e vamos fortes para essa segunda fase. Se Deus quiser, vou fazer história com a seleção brasileira também e isso sempre foi um sonho de criança", afirmou.

A classificação das equipes na fase de grupos é que determinou a ordem das partidas. Ao final do quadrangular, as duas equipes mais bem pontuadas garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"Está tudo de acordo com nosso planejamento. Temos atletas que vão somar seis dias de descanso, sem competir. Isso é importante porque recupera a musculatura deles. Estão todos muito entusiasmados, prontos para entrar nos jogos com fome, com potência, com energia para poder desenvolver o seu melhor. A equipe chega no seu melhor no momento mais decisivo", disse o preparador físico da Seleção Pré-Olímpica, Leonardo Cupertino.

Na primeira fase, o Brasil venceu Bolívia (1 a 0), Colômbia (2 a 0) e Equador (2 a 1), e acabou sendo derrotado na última rodada frente à Venezuela (3 a 1).