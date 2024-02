Soteldo tem lesão confirmada e para por até dois meses

O que já era esperado pela torcida, comissão técnica e pelo próprio jogador, se confirmou na tarde desta quinta-feira (1). O departamento médico do Grêmio confirmou a baixa do atacante Soteldo por até dois meses dos gramados. O venezuelano teve diagnosticada uma lesão de grau 3 no adutor da coxa direita, sofrida na vitória sobre o Juventude por 1 a 0, na noite de quarta-feira (31), pela 4ª rodada do Campeonato Gaúcho.

A previsão de retorno aos gramados do camisa 7 gremista é de cerca de 60 dias. De acordo com o clube, o jogador já iniciou os trabalhos de fisioterapia. Com isso, Soteldo deve ficar de fora de todo o Estadual, já que a competição encerra na primeira semana de abril. Com otimismo e boa recuperação, o atacante deve estar pronto para o início da Libertadores da América, que inicia no dia 3 de abril, e do Brasileirão, que começa no dia 14.

O seu substituto deverá ser o jovem Nathan Fernandes, que vem ganhando espaço com o técnico Renato Portaluppi e tendo atuações convincentes neste início de temporada. A boa notícia veio do outro atacante gremista: André Henrique havia deixado o gramado após um choque com o o goleiro do Juventude. No entanto, ele passou por exames e não foi detectada nenhuma lesão, apenas uma pancada na perna esquerda. Dessa forma, ele deve ir a campo contra o Avenida, neste sábado (5), Às 19h, pela 5ª rodada do Gauchão.