Grêmio vence o Juventude e assume liderança do Campeonato Gaúcho

Grêmio correspondeu às expectativas e venceu o Juventude pelo placar de 1 a 0, na Arena. O triunfo, somado ao tropeço do Inter contra o Guarany-Ba liderança do Campeonato Gaúcho, depois de quatro rodadas. No seu primeiro duelo de Série A em 2024, o, na Arena. O triunfo, somado ao, catapultou a equipe de Renato Portaluppi à, depois de quatro rodadas.

Ligado, o Tricolor assustou logo cedo, aos 5 minutos, quando o goleiro Lucas Wingert errou na saída, dando um presente para Soteldo, que ainda tabelou com Villasanti antes de bater para fora. Superior e com volume de jogo no campo de ataque, os mandantes abriram o placar aos 17, com Fábio, que subiu mais que a marcação e testou para o fundo da rede.

Logo em seguida, Soteldo seguiu infernizando a defesa, e foi costurando da esquerda para o meio, até finalizar da meia-lua, parando no arqueiro adversário. No entanto, o ritmo da equipe caiu, e o Papo passou a ter mais controle. Em escapada pela intermediária, Gilberto conduziu sozinho em direção à área, e bateu de esquerda, próximo a meta de Marchesin.

No segundo tempo, uma pausa importante precisou ser feita. Ainda nos primeiros minutos, o goleiro Lucas Wingert se chocou com André Henrique em uma bola aérea, e precisou ser socorrido pela ambulância. O arqueiro, ao menos, saiu consciente do gramado. O atacante gremista, que entrou na volta do intervalo, também precisou ser substituído.

Depois, aos 29, em um jogo que ficou morno, com as equipes pecando na criação, Nathan tentou de falta, mas a bola passou por cima da meta adversária. Em seguida, aos 34, Nathan Fernandes fez linda jogada pela direita, passando pelo meio de dois marcadores, mas teve seu cruzamento interceptado, lamentando-se pela grande chance perdida.

Já aos 40 minutos, Marchesín fez a diferença. Primeiro, ele foi no canto buscar uma cobrança de falta de Rildo, e no rebote, ele parou Gilberto com o peito, à queima roupa. O argentino garantiu o resultado para o Tricolor.

Agora, o Grêmio volta seu foco para o confronto com o Avenida, fora de casa, enquanto o Juventude recebe o São José.

Grêmio (1) Marchesín; Fabio, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Nathan); Galdino (André Henrique) (Nathan Fernandes), Soteldo (Besozzi) e João Pedro Galvão (Gustavo Martins). Técnico: Renato Portaluppi.

Juventude (0) Lucas Wingert (Mateus Claus); João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque (Oyama), Jadson e Jean Carlos (Rildo); Erick Farias (Luis Mandaca), Gilberto e Lucas Barbosa (Edson Carioca). Técnico: Roger Machado.

Árbitro: Daniel Nobre Bins.