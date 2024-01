Cerimônia de abertura da Olimpíada de Paris terá menos público do que o planejado incialmente

A cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 terá menos gente do que o planejado pelo Comitê Organizador francês. De acordo com o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin, ao todo, 300 mil pessoas poderão acompanhar o grande evento, no dia 26 de julho, nas margens do Rio Sena. O anuncio foi feito nesta quarta-feira.

Esse número representa a metade do público inicialmente previsto pelos organizadores da Olimpíada nos primeiros esboços da cerimônia, que, pela primeira vez, será realizada num ambiente aberto, fora de um grande estádio.

Embora Darmanin não tenha detalhado as razões por trás dessa redução do público, estimado inicialmente em 600 mil pessoas, a imprensa francesa sugere que a principal motivação é a segurança. Em dezembro, o presidente francês, Emmanuel Macron, já havia afirmado que a cerimônia poderia sofrer mudanças por este motivo, principalmente se a França fosse novamente alvo de ataques extremistas.

Porém, mesmo com menos gente, a cerimônia de abertura vai exigir um grande aparato de segurança. Sobre este tema, Darmanin garante estar tranquilo. "Sei que temos as melhores forças de segurança do mundo e poderemos mostrar que a França é capaz de ganhar medalhas e, acima de tudo, de acolher o mundo sem problemas", declarou.

O ministro do Interior explicou também que a cerimônia terá 100 mil espectadores pagantes na beira do Rio Sena, com perfeita visibilidade, enquanto cerca de 220 mil pessoas poderão acompanhar de graça o evento, nas margens superiores do rio.

Essas pessoas terão a oportunidade acompanhar “in loco” dezenas de barcos carregando atletas de todas as delegações, em um desfile pelas águas do Sena. O trajeto terá extensão de seis quilômetros.