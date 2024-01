Letícia Bufoni troca skate por volante e vai pisar no acelerador na Porsche Cup

A skatista Letícia Bufoni terá um novo desafio pela frente em 2024. Ícone da modalide, ela vai se arriscar nas pistas novamente e trocar as rodinhas do skate pelas quatro rodas dos carros da Porsche Cup Brasil. Mas essa não é a primeira vez em que Letícia mostra seu gosto pela velocidade.



Letícia já participou de corridas com outros tipos de carro e acelerou nas areias, terras e asfalto, em diferentes desafios. Desde a infância, a skatista cultivou esse desejo. Recentemente, também postou um vídeo com o piloto de Fórmula 1 Daniel Ricciardo, da Racing Bulls.

"Uma campeã com seis medalhas de ouro nos X Games, detentora de vários recordes mundiais e atleta olímpica, está pronta para um novo desafio. Saindo do skate park para a pista de corrida, ela leva sua paixão e habilidade incomparáveis para um mundo de velocidade e adrenalina. A Sprint Trophy Series da Porsche Cup Brasil dá as boas-vindas a uma verdadeira lenda: Leticia Bufoni", escreveu o perfil da Porsche Cup Brasil.



Letícia vai participar da categoria Sprint Trophy Series, que é para pilotos que estão iniciando a prática nas pistas e que, no futuro, podem chegar às disputas nas classes Challenge e Carrera.



A primeira etapa da Porsche Cup em 2024 será disputada em Goiânia entre os dias 9 e 10 de março. Estão previstos nove fins de semana de corrida no calendário, passando ainda por Mogi Guaçu e Interlagos, além de provas internacionais, na Argentina, e em Estoril, em Portugal. "Uma campeã com seis medalhas de ouro nos X Games, detentora de vários recordes mundiais e atleta olímpica, está pronta para um novo desafio. Saindo do skate park para a pista de corrida, ela leva sua paixão e habilidade incomparáveis para um mundo de velocidade e adrenalina.", escreveu o perfil da Porsche Cup Brasil., que é para pilotos que estão iniciando a prática nas pistas e que, no futuro, podem chegar às disputas nas classes Challenge e Carrera.entre os dias 9 e 10 de março. Estão previstos nove fins de semana de corrida no calendário, passando ainda por Mogi Guaçu e Interlagos, além de provas internacionais, na Argentina, e em Estoril, em Portugal.