Com time reserva, Inter visita o Guarany de Bagé

Após a primeira grande atuação de 2024 – goleada por 3 a 0 sobre o Ypiranga –, o Inter, invicto no Campeonato Gaúcho, busca manter a pegada enquanto roda o elenco neste começo de ano. O triunfo contra a equipe de Erechim contou com os principais nomes do grupo colorado, e por isso, a escalação de Eduardo Coudet para enfrentar o Guarany de Bagé, no estádio Estrela D'Alva, deve ser majoritariamente composta por reservas. O confronto será nesta quarta-feira (31), às 18h30min, pela 4ª rodada do Estadual.

Treinando desde segunda, o Colorado quer manter a liderança conquistada na última rodada. Favorito, Coudet pode promover algumas mudanças inesperadas até mesmo em relação à formação que entrou em campo no empate sem gols com o São Luiz, na 2ª rodada, quando o treinador também poupou seus protagonistas.

LEIA MAIS: Coudet lida com escassez de defensores na largada da temporada do Inter

Chacho tem nas primeiras rodadas do Gauchão a oportunidade de observar melhor os jogadores que brigam por espaço em um elenco encorpado na janela de transferências vigente. Do meio para frente, nomes que não corresponderam no ano passado devem cair na hierarquia de cada posição. Campanharo e Luiz Adriano, que foram titulares contra o Rubro, mas seguiram abaixo, não devem receber uma segunda chance nesta quarta.

A provável escalação do comandante argentino tem Anthoni; Hugo Mallo, Mercado, Robert Renan e De Pena; Gabriel, Hyoran, Rômulo e Pedro Henrique; Lucca e Alario.

LEIA MAIS: Inter enfrenta o Asa de Arapiraca na primeira fase da Copa do Brasil

Ainda nesta terça-feira, o Inter conheceu seu adversário da primeira fase da Copa do Brasil. Em sorteio realizado pela CBF, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, ficou definido que os gaúchos terão pela frente o Asa de Arapiraca, de Alagoas, que disputa a Série D do Brasileiro. O confronto será definido em jogo único, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, casa do adversário, no dia X de fevereiro.

Fora das quatro linhas, o lateral-direito Hugo Mallo será julgado por uma acusação de abuso sexual na Espanha. O crime teria sido cometido em abril de 2019, antes de uma partida entre Espanyol e Celta de Vigo, ex-clube do jogador. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo jornal espanhol As. Segundo a publicação, o atleta teria apalpado os seios de uma mulher que trabalhava como mascote do Espanyol, fantasiada de periquito, pouco antes do começo da partida. Mallo terá de comparecer ao Tribunal em Barcelona, no dia 11 de julho, após o depoimento inicial marcado para o dia 25 de maio ter sido adiado.