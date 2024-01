Coudet lida com escassez de defensores na largada da temporada do Inter

Priorizando a rotatividade do elenco neste começo de temporada, o técnico Eduardo Coudet precisa lidar com uma carência de peças no setor defensivo do Inter. Com a lesão de Igor Gomes no empate sem gols com o São Luiz, na 2ª rodada do Campeonato Gaúcho, o argentino tem hoje apenas três zagueiros à sua disposição. Mercado, Vitão e Robert Renan são os nomes. O primeiro fez sua estreia em 2024 no sábado, na goleada por 3 a 0 sobre o Ypiranga, depois de cumprir suspensão nos dois primeiros jogos, por conta de uma punição do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

Com menos de um mês de treinos, o grupo ainda está pegando ritmo de jogo, o que justifica a rotatividade nestas primeiras rodadas do Estadual. “Normalmente você tenta preparar um time fisicamente para seis semanas. Mas não há uma data exata. Não sei quando podemos repetir. Seguramente vai haver trocas para o jogo de quarta. É difícil focar na parte física se depois de quarta já jogamos sábado”, disse Chacho, em entrevista coletiva após o triunfo sobre o time de Erechim.

Agora, o comandante argentino se vê obrigado a dar mais minutos aos seus defensores, que podem ficar desgastados neste início de Estadual. Contra o Ypiranga, Mercado e Vitão começaram jogando, portanto, Robert Renan deve ser titular nesta quarta-feira (31), contra o Guarany de Bagé, fora de casa.

LEIA MAIS: Inscrições para o programa Bolsa Atleta começam nesta segunda em Porto Alegre

Com o parceiro ainda indefinido, há a possibilidade dos três iniciarem o duelo. Isso porque o grupo não tem um lateral-esquerdo de origem para reserva de Renê, e De Pena, que costuma ser improvisado no local, foi titular nas duas últimas oportunidades e pode entrar no rodízio. Neste caso, Robert Renan, que já exerceu a função nas categorias de base, é o mais cotado para assumir o posto.

Ainda no setor defensivo, a boa notícia desta segunda-feira foi à volta do goleiro Rochet aos gramados do CT Parque Gigante. Apesar de não participar das atividades com bola, o uruguaio correu em volta das quatro linhas, e tem seu retorno estipulado em duas semanas. De momento, o clube conta com Anthoni para proteger sua meta. Com a lesão de Ivan nos ligamentos do joelho e a saída de Keiller para o Vasco, ele é o único nome disponível. Diego, goleiro de 18 anos do sub-20, vem sendo relacionado no banco de reservas.