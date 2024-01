Ciclismo é o esporte mais praticado pelos brasileiros em 2023

O ciclismo foi o esporte mais particado pelos brasileiros no ano de 2023. Os motivos da preferência incluem a busca por uma vida mais saudável, ligada à adesão de novas atividades físicas e aliada à consciência ambiental, segundo o relatório Year of Sports, produzido pela Strava, comunidade digital que conta com cerca de 120 milhões de usuários em todo o mundo. As informações são da assessora de imprensa da Oggi Bikes.

O relatório ainda trouxe informações aprofundadas sobre a prática esportiva em diferentes gerações. No cenário brasileiro, a participação da Geração Z em deslocamentos permaneceu estável em 17% ao longo do ano de 2023, mantendo-se alinhada com o índice global. A estatística representa uma significativa ascensão, considerando que o mesmo grupo etário registrava uma participação de apenas 12% cinco anos atrás.

Em relação às empresas mais lembradas, a Oggi Bikes, empresa brasileira de bicicletas, obteve maior número de menções pelos participantes que optam pelo ciclismo. A empresa solidificou sua posição como referência no mercado de bicicletas apostando em designs inovadores, materiais de alta qualidade e dedicação à satisfação do cliente. O portfólio da marca também conta com a modalidade elétrica.

"Estamos entusiasmados em fazer parte desse movimento crescente em direção a um estilo de vida mais saudável e sustentável. Acreditamos que o ciclismo não é apenas uma atividade física, mas uma escolha que contribui para o bem-estar individual e coletivo", destaca David Peterle, sócio da Oggi Bikes, em nota.