Franquia paulista de bike indoor abre unidade em Porto Alegre

Jamil Aiquel

22 Novembro 2023

O Studio Joolt promete oferecer aos seus clientes um ambiente onde eles possam pedalar sem distrações e com segurança

O Studio Joolt é uma franquia de academias que chegou ao bairro Auxiliadora em Porto Alegre. Oriunda de Indaiatuba, no estado de São Paulo, o Joolt é especializado na prática do bike indoor e promete oferecer aos seus clientes um ambiente onde eles possam pedalar sem distrações e com segurança.A empresa chegou à capital gaúcha em outubro, sendo a única sede no País além da matriz. Em Porto Alegre, o negócio é comandado por Fábio Cunha, um dos pioneiros do bike indoor modelo studio no Brasil. Pós-graduado em fisiologia do exercício, musculação, condicionamento físico e marketing esportivo, ele é o administrador da marca em solo gaúcho.O local conta com salas espaçosas, climatizadas e com iluminação de led, que proporcionam uma experiência imersiva aos frequentadores da academia. Além disso, as playlists são escolhidas especificamente para engajar os alunos, criando, segundo Fábio, um ambiente único. “Você vai treinar e nem percebe que está treinando. Este é o propósito”, pontua.Além disso, Fábio também gosta de desmistificar a ideia de que a bike é um aparelho limitante. “As pessoas pensam que vão treinar só perna. Não é verdade. Nosso treinamento também conta com pesos no braço. Mas, mesmo assim, este não é o foco. A ideia é que a pessoa venha aqui e se divirta. Este é o nosso diferencial."