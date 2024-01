Inter x Ypiranga: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

No primeiro jogo com público no Beira-Rio em 2024, o Inter recebe o Ypiranga neste sábado (27), às 16h30min, pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Mesmo que invicto na competição, o Colorado vai a campo devendo uma atuação convincente ao seu torcedor, depois de um empate sem gols na última partida, contra o São Luiz, em Ijuí. A transmissão fica por conta de RBS TV e Premiere.

O público, no entanto, será reduzido, e somente mulheres, crianças, pessoas com deficiência (PCDs) e idosos poderão acessar o estádio. O clube ainda cumpre a pena aplicada pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), referente à briga com o Caxias na semifinal do último Gauchão. Nesta quinta-feira, Mercado e Alan Patrick tiveram sua pena de dois jogos - cumprida contra Avenida e São Luiz -, mantida em julgamento no Supremo Tribunal de Justiça (TJD). Com isso, eles estão disponíveis para encarar o time de Erechim.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Anthoni; Bustos, Mercado, Robert Renan (Vitão) e Renê; Aránguiz, Bruno Henrique (Hyoran), Alan Patrick e Wanderson; Valencia e Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Ypiranga - Edson; Gedeílson, Heitor, Willian Gomes e Foguinho; Uchôa, Karl, Alisson Taddei, Gabriel Lima, Zé Vitor e Mateus Anderson. Técnico: Jerson Testoni.

Arbitragem: Erico Andrade de Carvalho, auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Otavio Legramanti.

Serviço Inter x Ypiranga

Horário: 16h30min;

Local: Beira-Rio;

Transmissão: RBS TV e Premiere;

Ingressos: o check-in para sócias e sócios já está aberto. O associado das modalidades Colorado Titular (Carteira Vermelha), Patrimonial Clube, Parque Check-In e Coloradinho terão direito a dois ingressos para acompanhante nas áreas livres do Beira-Rio. O sócio deve emitir os dois convites sem custo no Mundo Colorado.

As demais modalidades - Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai Nos Separar e Academia do Povo - podem garantir a compra sem custos e ainda tem direito a um par de ingressos para acompanhantes nas áreas livres. O benefício de dois ingressos para acompanhante também se aplica às sócias e aos sócios que possuem Cadeira Locada. Os não-sócios podem adquirir as entradas ao valor de R$ 40,00.