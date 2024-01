Grêmio x São José: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Sob a desconfiança do torcedor, que pressiona a direção por reforços, o Grêmio precisa dar uma resposta dentro de campo e, para isso, volta à Arena para enfrentar o São José, nesta quarta-feira (24), às 21h30min, pela 2ª rodada do Gauchão. Sportv, Premiere e ge.globo transmitem a partida ao vivo.

Ainda em busca de sua primeira vitória na temporada, o Tricolor vive a expectativa pela estreia do goleiro argentino Marchesín. Além disso, Renato Portaluppi deve promover o ingresso dos experientes Kanemann e Fábio no onze inicial. André Henrique foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta terça-feira e é outro atleta que pode começar o jogo.

o São José, por sua vez, também busca a primeira vitória do ano. Na primeira rodada, o Zeca ficou apenas no empate com o São Luiz em 1 a 1 no Estádio Passo D'Areia e, agora, tenta recuperar os pontos perdidos na condição de visitante. Para essa partida, o técnico China Balbino deve repetir a escalação do último final de semana.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Grêmio - Marchesín (Caíque); Fábio, Rodrigo Ely (Gustavo Martins), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e JP Galvão (André Henrique). Técnico: Renato Portaluppi.

São José - Fábio; Dudu, Fredson, Jadson e Marcílio; Tiago Pedra, Nonato, Rafael Carrilho, Kayan e Alessandro Vinícius; Roberson. Técnico: China Balbino.

Arbitragem: Jonathan Benkenstein Pinheiro, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Juarez de Mello Junior.

SERVIÇO DE JOGO

Horário: 21h30min;

Local: Arena;

Transmissão: Sportv, Premiere e ge.globo