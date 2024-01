Na estreia em casa, Grêmio recebe o São José precisando dar uma resposta ao torcedor

Sob a desconfiança do torcedor, que pressiona a direção por reforços, o Grêmio precisa dar uma resposta dentro de campo e, para isso, o clube volta à Arena para enfrentar o São José, nesta quarta-feira (24), às 21h30min, pela 2ª rodada do Gauchão. Precisando lidar com a discrepância do preparo físico em relação aos times do interior, que estão em pré-temporada desde o início de dezembro - Tricolor se reapresentou no dia 8 de janeiro -, o técnico Renato Portaluppi deve promover mudanças na escalação.

Depois de um jogo-treino no domingo e outras duas sessões de treinamento durante a semana, o comandante tem definido o time que começa jogando contra o Zequinha. Precisando vencer após a derrota para o Caxias, ele deve promover uma estreia e dar mais espaço a figuras experientes.

O goleiro Marchesín, contratado para assumir a titularidade do gol e acabar com a rotatividade no setor, pode fazer sua primeira partida pelos gaúchos. Por outro lado, Caíque ainda pode receber uma nova chance, já que deve jogar pouco durante o ano. Já Fábio e Kannemann, nomes de liderança no vestiário, devem assumir os postos de João Pedro e Rodrigo Ely ou Gustavo Martins, respectivamente.

Com isso, a formação tricolor deve contar com Marchesín (Caíque); Fábio, Gustavo Martins (Rodrigo Ely), Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão (André Henrique).

Nesta terça-feira, André Henrique foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e passa a brigar com João Pedro Galvão pela posição de centroavante. O jovem de 22 anos foi comprado pelo clube junto ao Hercílio Luz-SC, por 1,2 milhão de euros (cerca de R$ 6,4 milhões), mas não havia chegado a um acordo com a direção quanto ao salário, o que lhe deixou de fora da estreia no Gauchão.

Mesmo com estas duas opções, o Grêmio segue no mercado atrás de um camisa 9 que chegue com status de titular absoluto. Depois do revés contra o Caxias, Portaluppi afirmou ter dois nomes na mira. O nome de Gabriel Barbosa, do Flamengo, chegou a ocupar a pauta, mas o nome é improvável de desembarcar em Porto Alegre. A expectativa era de que o novo homem-gol chegasse ainda nesta semana, algo que não deve se concretizar.