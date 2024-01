Grêmio espera promover estreia de Marchesín contra o São José

Mesmo após o balde de água fria que foi a estreia no Gauchão, no sábado, o Grêmio vem contando as horas para se reunir com o seu torcedor. Nesta quarta-feira (24), o Tricolor volta à Arena depois de quase dois meses, na busca pela primeira vitória na temporada. A derrota para o Caxias deixou clara algumas limitações da equipe, apesar da parte física ter sido determinante para o resultado – o desempenho do time teve uma queda brusca no segundo tempo.

Agora, em casa, contra o São José, o técnico Renato Portaluppi deve promover mudanças no onze inicial, principalmente na defesa. O goleiro Marchesín, contratado para ser o titular absoluto da posição, pode fazer sua estreia, tomando o lugar de Caíque.

O argentino desembarcou em Porto Alegre na semana passada, e por isso acabou ficando no banco de reservas na primeira partida. No jogo-treino realizado neste domingo, contra o Sindicato dos Atletas, ele foi titular, juntos daqueles que não começaram jogando contra o Grená.

O capitão Kannemann também desponta como possível novidade. Poupado da estreia para aprimorar o físico, o zagueiro é titular absoluto, e deve tomar o lugar de Rodrigo Ely. O defensor de 30 anos falhou no segundo gol do Caxias e ficou marcado pela sua insegurança. Enquanto isso, Gustavo Martins foi o autor do único gol tricolor e teve uma atuação mais consistente no miolo da zaga. Com isso, o jovem de 21 anos tende a ser o parceiro de Kannemann na quarta.

Ainda na defesa, Portaluppi pode começar com Fábio, que entrou na reta final do confronto com os caxienses, assumindo o posto de João Pedro na lateral-direita, a fim de dar mais rodagem ao grupo.

O grupo encerra a preparação nesta terça-feira, quando o comandante gremista define quem irá a campo.

Do meio para frente, João Pedro Galvão, criticado pela torcida desde o final do ano passado, pode entrar na rotação. Para o seu lugar, o jovem André Henrique, que acertou junto da direção suas bases salariais após um pequeno imbróglio entre as partes, deve ser o escolhido.

No mercado da bola, o Grêmio segue atrás de um centroavante que encerre a disputa pelo comando do ataque. O nome da vez é Kaio Jorge, que se destacou pelo Santos e foi vendido para a Juventus, em 2021. Desde então, o jovem de 21 anos não se firmou em solo europeu. Ainda em sua primeira temporada, ele sofreu uma ruptura do tendão patelar do joelho direito, e precisou passar por cirurgia. Foram 16 meses longe dos gramados, e atualmente, o brasileiro está emprestado ao Frosinone, também italiano.