São Luiz x Inter: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Buscando engatar uma sequência de vitórias na arrancada da temporada, após derrotar o Avenida na estreia por 1 a 0, o Inter volta a campo nesta quarta-feira (24), às 19h, para enfrentar o São Luiz, no Estádio 19 de Outubro, pela 2ª rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo será transmitido exclusivamente no Premiere.

Priorizando a rodagem do elenco para dar mais ritmo de jogo ao grupo, o técnico Eduardo Coudet deve escalar uma equipe reserva nesse que será o primeiro compromisso do clube como visitante. Assim, Anthoni, De Pena, Gabriel Barros e Pedro Henrique serão algumas das atrações alvirrubras.

O São Luiz, por outro lado, deve manter a mesma equipe que empatou em 1 a 1 com o São José no Estádio Passo D’Areia na 1ª rodada do Gauchão. O ponto conquistado fora de casa foi motivo de festa para o técnico Alessandro Telles e, com ele, o clube de Ijuí terá a oportunidade de se firmar entre os líderes da competição caso vença os porto-alegrenses.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

São Luiz - Raul Steffens; João Vitor, Bruno Jesus, Ricardo Thalheimer e Márcio Duarte; Lucas Hulk, Mateus Santana, Gabriel Davis, Guilherme Dal Pian e Diogo Sodré; Gabriel Morbeck. Técnico: Alessandro Telles.

Inter - Anthoni; Mallo, Igor Gomes, Vitão e De Pena (Renê); Rômulo; Hyoran, Campanharo (De Pena) e Gabriel Barros; Pedro Henrique e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet.

Arbitragem: Anderson Daronco, auxiliado por Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza.

SERVIÇO DE JOGO

Horário: 19h;

Local: Estádio 19 de Outubro;

Transmissão: Premiere.