Atlético de Madri quer André e pode oferecer R$ 188 milhões ao Flu

O volante André, do Fluminense, desperta o interesse do Atlético de Madri, que estaria disposto a fazer uma 'loucura' pelo jogador: oferecer 35 milhões de euros (cerca de R$188 milhões) ao Tricolor das Laranjeiras. O clube de Madri busca reforços para o meio de campo e o volante brasileiro aparece como uma das opções preferenciais.

O Atleti sabe os valores pretendidos pelo Flu e já teria iniciado conversas, mas sem apresentar nenhuma proposta até o momento.

A operação pode chegar a um total de 35 milhões de euros, contabilizando valor de transferência e bônus que podem ser envolvidos no contrato. Os colchoneros mantém boa relação com os empresários do jogador, fator que pode ser um trunfo na negociação.

André é pretendido por clubes da Inglaterra, como o Fulham, que já demonstrou interesse e o Liverpool.

Os Reds chegaram forte na negociação em 2023, mas o próprio jogador freou as conversas, alegando vontade de terminar a temporada e buscar o título da Libertadores.

O plano deu certo: André e o Fluminense conquistaram a América e o jogador se valorizou, atraindo ainda mais atenção no mercado da bola. As informações são do jornal espanhol 'As'.