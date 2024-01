Cotado para seleção brasileira, Rodrigo Caetano aguarda oferta: 'Seria uma honra'

Um dos nomes ventilados para trabalhar como dirigente na seleção brasileira, Rodrigo Caetano revelou que não recebeu nenhuma proposta oficial da Confederação brasileira de Futebol (CBF). Em entrevista ao programa "CNN Esportes S/A", ele comentou sobre a possibilidade de trabalhar com o técnico Dorival Júnior.

"Seria uma grande honra, um desafio. Mas é algo que certamente é o desejo de qualquer profissional e também algo distante nesse momento", afirmou Caetano, que atualmente trabalha como diretor de futebol do Atlético-MG.

Com passagens por diversos clubes da elite do futebol nacional, ele disse que a lembrança em torno do seu nome para trabalhar na CBF se deve à ligação profissional que ele tem com o atual técnico da seleção brasileira.

"Creio que muito dessa especulação tenha sido por conta do trabalho que já realizei em clubes com o Dorival e fico muito feliz com a escolha dele. Tenho certeza que a seleção brasileira está em boas mãos", disse.

No final do ano passado, Rodrigo Caetano esteve cotado para trabalhar como diretor de futebol do Corinthians. O dirigente, porém, preferiu não dar prosseguimento às negociações e optou por permanecer no Atlético-MG, onde tem contrato até o final de 2026.