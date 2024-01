Inter x Avenida: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

Dando a largada na temporada, o Inter recebe o Avenida neste domingo (21), no Estádio Beira-Rio, às 16h, pela 1ª rodada do Campeonato Gaúcho. O confronto será disputado com os portões fechados, já que o clube ainda cumpre suspensão imposta pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da briga de jogadores no jogo contra o Caxias no Estadual do ano passado. A transmissão fica por conta do Premiere.

LEIA MAIS: Inter encara Gauchão como obrigação após sete anos sem títulos

Para este confronto, o técnico Eduardo Coudet terá de lidar com uma série de desfalques, pelos mais variados motivos. Machucados, estão fora o goleiro Sérgio Rochet, com dores no tórax, e Matheus Dias, com uma lesão muscular na coxa. Suspensos pela mesma confusão citada acima, Alan Patrick e Mercado desfalcam o Colorado por dois jogos. Maurício, que está na seleção brasileira pré-olímpica, fecha a lista.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inter - Ivan; Bustos, Vitão, Robert Renan e Renê; Aránguiz; Bruno Henrique, Hyoran e Wanderson; Valencia e Lucas Alario. Técnico: Eduardo Coudet.



Avenida - Ruan Carneiro; Celsinho, Rafael Goiano, Dadalt (Fred) e César Nunes; Chicão, Bruno Camilo, Carlos Alberto e Maikon Aquino; Felipe Cruz (Bruninho) e Carlos Henrique. Técnico: Márcio Nunes.

Arbitragem: Não divulgada até o momento.

Serviço Inter x Avenida

Horário: 16h;

Local: Estádio Beira-Rio;

Transmissão: Premiere;

Ingressos: O jogo será disputado com os portões fechados.