Santos apresenta Otero e Marcelinho, mesclando em juventude e experiência para 2024

O Santos apresentou, nesta quarta-feira, mais dois reforços visando, principalmente, a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O meia venezuelano Otero e o atacante Marcelinho deram entrevista e falaram da missão de recolocar o time da Vila Belmiro na elite do futebol.

Otero, de 31 anos, falou sobre a satisfação em poder vestir a camisa do time que revelou Pelé e afirmou que a sua chegada teve o jogador Tomás Rincón, seu companheiro de seleção venezuelana, como um importante aliado em sua chegada.

"Foi a primeira pessoa que eu liguei. Ele disse que ficaria e ficou feliz com a proposta que me fizeram. O dia a dia no Santos tem sido muito bom. Quando recebi o convite, não hesitei. Voltar ao Brasil vestindo a camisa de um time grande como o Santos é muita honra. Tenho certeza de que vamos fazer um grande trabalho", afirmou.

Com 21 anos, Marcelinho também comentou sobre a oportunidade de defender uma equipe da elite nacional. Feliz com ambiente, ele afirmou estar pronto para corresponder às expectativas dos torcedores.

"Vestir a camisa do Santos para mim tem um sentimento especial porque eu sou santista de coração. Meu avô torce para o Santos e ficou muito triste com o rebaixamento. Vejo a minha vinda como uma grande chance de mostrar o meu futebol", disse o atleta, que apresentou as suas credenciais para a torcida.

"Sou um atacante de lado de campo e tenho o 'um contra um' muito forte. Jogo tanto pela esquerda como pela direita e também tenho uma boa finalização. Caso o treinador precise, também posso atuar como homem referência na área."

Antes do Brasileirão, porém, o Santos tem pela frente a disputa do Campeonato Paulista. O time da Vila Belmiro integra o Grupo A, ao lado de Ituano, Portuguesa e Santo André. A estreia está marcada para este sábado (20), diante do Botafogo-SP, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).