Seleção feminina de basquete inicia última etapa de treinos para o Pré-Olímpico

A seleção brasileira feminina de basquete iniciou, nesta segunda-feira (15), em Araraquara (SP), a última etapa de treinos antes do Pré-Olímpico de Belém-PA sob comando do auxiliar técnico João Camargo. O torneio acontece entre os dias 8 e 11 de fevereiro, no Ginásio Mangueirinho. O Brasil disputa uma das três vagas para os Jogos de Paris contra Austrália, Sérvia e Alemanha.



Nem todas 15 convocadas participaram do início da preparação, já que as atletas que atuam no exterior (Damiris, Kamilla, Tainá e Ramona) se incorporam ao grupo somente em Belém, dentro da janela internacional da Fiba (Federação Internacional de Basquete), assim como o técnico José Neto.

A seleção fica no interior de São Paulo até o dia 2 fevereiro, quando embarca para a capital paraense. A estreia acontece no dia 8 de fevereiro, às 20h, contra a Austrália.



"Vamos para uma competição difícil em que todas as equipes participantes chegam por méritos e não tem nenhuma delas com vantagens. Vamos fazer o nosso melhor e acreditamos que desta forma, poderemos conquistar uma das vagas para Paris. Contamos com o apoio da nossa torcida", afirmou o técnico José Neto.



Para participar dessa etapa de treinamentos, foram convocadas três atletas da seleção sub-17: Micaela Cavalcanti, Sther Ubaka e Alexia Dagba.



