Seleção brasileira vence Boavista-RJ e Ramon Menezes indica time que iniciará Pré-Olímpico

A seleção brasileira realizou, neste domingo (14), o último teste para a disputa do Pré-Olímpico. A equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes derrotou o Boavista-RJ, em jogo-treino, por 2 a 1, de virada, na Granja Comary, em Teresópolis-RJ. Com isso, acabou indicando também o time titular que levará a campo diante da Bolívia, no dia 23 de janeiro (terça-feira), às 17h (horário de Brasília), no estádio Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela.



"O grupo todo está de parabéns. Feliz pelo gol, pela partida. Essa semana foi bem importante para todos nós. Conseguimos desempenhar bem, fazer um belo amistoso. Agora é focar na viagem, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Fico feliz de poder estar aqui. Mais uma oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira e poder contribuir de alguma forma", disse o meia Marlon Gomes.

O técnico Ramon Menezes testou dois times diferentes em cada tempo da partida. No primeiro tempo foram a campo os jogadores que devem iniciar o duelo diante da Bolívia: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Michel e Kaiki Bruno; Bruno Gomes e Andrey Santos; Maurício, Marquinhos, John Kennedy e Endrick. A primeira etapa terminou empatada sem gols.



Para o segundo tempo, o treinador trocou quase todos os atletas, menos o zagueiro Arthur Chaves. Entraram: Kaique, Marlon Gomes, Luan Patrick e Rikelme; Ronald, Alexsander e Gabriel Pirani; Guilherme Biro, Gabriel Pec e Giovane. O Boavista também mudou toda a equipe.



