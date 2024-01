CBF anuncia Dorival Júnior como novo técnico da seleção brasileira

A CBF oficializou nesta quarta-feira (10) a contratação do técnico Dorival Júnior, ex-São Paulo, como novo comandante da seleção brasileira. A apresentação será nesta quinta-feira, às 15h, na sede da entidade. O comandante deixa o tricolor paulista após a inédita conquista da Copa do Brasil. Aos 61 anos, Dorival fechou com a seleção até 2026

O técnico fará sua estreia em março, contra Inglaterra e Espanha. Os amistosos estão marcados para os dias 23 e 26, respectivamente. Ele assume a vaga do interino Fernando Diniz. O técnico - que se dividia entre Fluminense e seleção brasileira -foi demitido na última sexta-feira (5).

Dorival foi a escolha do presidente Ednaldo Rodrigues - que voltou ao cargo depois de um imbróglio judicial, após Carlo Ancelotti renovar com o Real Madrid. O técnico italiano era o principal nome para comandar a Canarinho a partir do meio de 2024, mas ele optou por seguir no clube espanhol.