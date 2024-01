Avenida entra no Estadual buscando se consolidar como um clube da elite gaúcha

No ano em que celebra o seu octogésimo aniversário, o Avenida tem como missão firmar-se como um clube na elite do futebol gaúcho. Para atingir esse objetivo, o Periquito investiu na formação de um grupo experiente e manteve a comissão técnica liderada por Márcio Nunes, que entra no seu quarto ano consecutivo à frente da equipe. Embora a Série D esteja no calendário, o Alviverde enxerga o Gauchão como a prioridade máxima da temporada.

A conquista da vaga na quarta divisão nacional ocorreu após uma campanha sólida no Gauchão 2023, quando acabou na 9ª colocação. Guilherme Eich, vice-presidente de futebol, destaca que o sucesso nos gramados reflete positivamente nas finanças, permitindo um aumento nos investimentos. “Embora o orçamento ainda seja modesto em comparação com clubes de elite, reflete o crescimento contínuo do Avenida ao longo dos anos”, celebra.

Para manter a trajetória de evolução, Eich enfatiza a importância do Periquito não correr riscos em relação ao descenso. Em 2019, último ano em que o clube disputou uma competição nacional, enfrentou esse revés. "Temos expectativas muito positivas para o Estadual. Obviamente, a nossa prioridade é garantir a permanência na primeira divisão, mas, também, vislumbramos superar o desempenho de 2023, o que nos garante uma vaga em uma competição nacional em 2025. O primordial é que o Avenida comece a ser reconhecido como um time de Série A”, destaca Eich.

Com um elenco composto por poucos remanescentes do último ano, o Avenida foi ao mercado buscar uma mescla entre jogadores experientes no Gauchão ou com rodagem em divisões mais altas no cenário nacional, juntamente com jovens em busca de oportunidade. Os destaques do elenco ficam por conta do meia Alexandre, que aos 38 anos chega a sua 17ª temporada no clube, e do zagueiro Fred, com passagens por Grêmio e Juventude.

Pelo quarto ano consecutivo, Márcio Nunes comandará a equipe no Gauchão. Como treinador do Periquito, ele acumula 49 jogos, com 16 vitórias, 19 empates e 14 derrotas, tendo campanhas de destaque como o acesso em 2022. Para a temporada atual, o clima é de otimismo. “Teremos a continuidade de um trabalho bem-sucedido nos últimos anos, e, a meu ver, conseguimos qualificar ainda mais o elenco. O grupo tem me agradado desde o primeiro dia de pré-temporada, e acredito que estaremos prontos tanto fisicamente quanto taticamente para enfrentar o Inter na estreia”, projeta.

O jogo mais aguardado pelos torcedores do Avenida está longe de ser contra os times da dupla Grenal. Na oitava rodada, o Periquito terá o Ave-Cruz, clássico disputado contra o principal rival, o Santa Cruz. Segundo Nunes, a volta do arquirrival para a primeira divisão tem grande interferência na preparação para 2024.

“Ter os dois times disputando o Gauchão muda completamente a atmosfera da cidade. Aumenta, e muito, a pressão para ambos os lados, e essa cobrança faz bem, ajuda o time a crescer. Para o futebol de Santa Cruz do Sul, sem dúvidas, é muito positivo”, finaliza.