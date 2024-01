Corinthians estipula prazo ao PSG e não descarta permanência de Moscardo

O Corinthians pressiona o PSG pela compra de Gabriel Moscardo e não descarta a permanência do meio-campista de 18 anos. O alvinegro paulista quer que os franceses assinem a compra da jovem promessa antes da cirurgia no pé esquerdo.

O Paris resiste, e só aceita assinar o acordo se houver uma cláusula de proteção no caso do problema físico persistir. Se o diagnóstico for negativo, a negociação seria desfeita. O Timão quer uma definição até o fim dessa semana e pode acabar ficando com o atleta para a temporada. A diretoria está irritada com a situação por entender que a lesão não é grave.

O tratamento duraria dois ou três meses. O volante aguarda essa definição para saber quando e onde vai operar. Ele foi vendido ao PSG por 20 milhões de euros (R$ 107 milhões na cotação atual), com dois milhões de euros de bônus (R$ 10,7 milhões). A gestão de Augusto Melo não gostaria de negociá-lo e só vai confirmar o acordo se as cláusulas forem favoráveis ao Corinthians. A transferência se deu pelo desejo do jogador de atuar em solo europeu.