Após um ótimo 2023, Caxias quer alçar voos cada vez mais altos

Atual vice-campeão gaúcho, o Caxias tem como principal objetivo para esta temporada dar prosseguimento a boa fase vivida em 2023. Após conquistar o acesso a Série C do Campeonato Brasileiro, o clube viu seu orçamento subir e, com ele, fez melhorias no elenco. A meta é ficar pelo menos entre os 4 melhores do estadual e preparar o time para, no segundo semestre, buscar mais um acesso, dessa vez, à segunda divisão nacional.

Por mais que o clube grená tenha feito uma excelente campanha no Campeonato Gaúcho do ano passado, eliminando o Inter no Beira-Rio e jogando de igual para igual a final contra o Grêmio na Arena, o ponto alto da temporada foi quando o clube garantiu uma vaga à Série C.

Esta classificação, depois de anos, finalmente livrou o Caxias da traiçoeira quarta divisão. Porém, para o presidente do clube, Mário Antônio Werlang, não pode colocar o time em uma zona de conforto. "Nosso principal objetivo é estar na Série B já em 2025. Acreditamos que, com o elenco e comissão técnica que montamos, temos total condição de subir mais uma divisão", declara Werlang.

Ao mesmo tempo, o dirigente promete que a participação na Série C não modifica o foco do clube para a disputa do Gauchão, admitindo as duas competições como igualmente prioritárias na temporada. No Campeonato Gaúcho, o Caxias quer chegar, pelo menos, até as semifinais.

"Queremos o mesmo do ano passado: ficar entre os 4 e, se possível, conquistar o título. Em 2023, estivemos muito perto dele, mas acredito que fomos prejudicados na final com a marcação de um pênalti para o Grêmio que, na nossa visão, foi inexistente", lamenta o mandatário.

A mudança de patamar no cenário nacional não modifica apenas a parte esportiva do Caxias. Segundo o vice-presidente de futebol, Paulo César Santos, o financeiro também foi muito impactado. "Atingimos com sucesso nossas metas em 2023, e agora desfrutamos de um orçamento cerca de 40% superior ao do último ano. A nossa participação em uma série superior exige que apresentemos mais recursos para o futebol, e acredito que fizemos isso da melhor maneira possível", declara.

O Caxias já tem o grupo formado desde o final de 2023, tendo 28 atletas com contratos, no mínimo, até o final da Série C. Foram mantidos 13 jogadores da última temporada, enquanto 15 farão suas estreias com a camisa grená durante o Gaúchão.

A pré-temporada foi um pouco diferente para cada um desses grupos. Aqueles que já tinham vínculo com o clube voltaram aos gramados em 13 de novembro, enquanto o elenco completo, com a adição dos reforços, se reuniu apenas em 4 de dezembro. De todo modo, o time terá ao todo cerca de 50 dias de preparação, o que é uma clara vantagem em comparação a outros postulantes ao título.

Para 2024, o Caxias vai contar com nomes como o do experiente zagueiro Dirceu e do meia Peninha. Outro destaque fica por conta da contratação do lateral-direito Nicolás Lugano, 23 anos, filho do ex-zagueiro e ídolo do São Paulo, Diego Lugano. Por outro lado, a equipe deve sentir a ausência de Eron, artilheiro caxiense na última temporada, que jogará no Japão durante esse ano.

O responsável por comandar a equipe continuará sendo Gerson Gusmão, 49 anos, que assumiu o time na reta final da Série D. Antes de conseguir o acesso com o Caxias, o técnico já somava passagens por clubes como Novo Hamburgo, Operário-PR e Botafogo-PB.

O Caxias estreará no Gauchão 2024 diante do Grêmio no Estádio Centenário, reeditando a final da última temporada. Já o CaJu, clássico disputado contra o principal rival, Juventude, está marcado para acontecer em 17 de fevereiro, pela 9ª rodada, no Alfredo Jaconi.