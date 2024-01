Em mais um empréstimo, David irá atuar no Vasco neste ano

O Vasco acertou mais um reforço para a temporada. Neste domingo, o clube anunciou a chegada do atacante David, do Inter, por empréstimo de uma temporada. O jogador de 28 anos jogou em 2023 no São Paulo e é aguardado no Rio para realização de exames médicos.

"O Vasco da Gama entrou em acordo com o Colorado pelo empréstimo de um ano do atacante David. O atleta desembarca no Rio de Janeiro em breve para realização de exames e trâmites administrativos entre clubes e atleta, quando será anunciado como novo reforço do elenco para a temporada 2024.

David começou na base do Rio Branco-ES e ficou até 2017 no Vitória-ES. Depois acumulou passagens por Cruzeiro e Fortaleza até chegar ao Inter em 2022, quando fez 39 jogos e dois gols.

Nesta temporada, atuou no São Paulo por empréstimo, alcançando 39 partidas, cinco gols e três assistências. Versátil, ele chega para compor o elenco e dar mais opções ao técnico Ramón Díaz no setor ofensivo.

Este é o primeiro reforço para o ataque do Vasco em 2024. O clube já acertou a contratação de dois zagueiros: o ex-corintiano João Victor, que estava no Benfica, e o paraguaio Robert Rojas, ex-River Plate, que estava no Tigre, também da Argentina.