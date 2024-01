Inter anuncia Alario como reforço para o ataque em 2024

Enfim acabou a espera por um companheiro para Valencia. No início da noite desta quinta-feira (4), o Inter anunciou oficialmente a contratação do centroavante argentino Lucas Alario, de 31 anos. O jogador, que estava no Eintracht Frankfurt, da Alemanha, assina por duas temporadas com o Colorado e encerra mais uma das várias novelas que têm marcado a janela de transferências. Na noite desta quarta, o clube já havia anunciado a chegada do zagueiro Robert Renan. como primeira novidade de 2024

Alario é um sonho antigo do presidente Alessandro Barcellos. Antes mesmo da contratação de Valencia, na metade de 2023, o argentino já estava no radar colorado, porém, na época, as tratativas não se concretizaram. Agora, com Eduardo Coudet e Gabriel Mercado auxiliando nas negociações e o interesse do atleta em atuar no futebol brasileiro, o Inter conseguiu obter um desfecho positivo, mesmo tendo concorrentes de peso, como o River Plate, clube onde ele ganhou os holofotes com a conquista da Libertadores.

A baixa minutagem que Alario teve na última temporada também foi um facilitador. Para se ter uma ideia, o atacante não entra em campo desde o dia 15 de abril, quando o Frankfurt empatou em 1 a 1 com o Borussia Mönchengladbach, pelo campeonato alemão. O longo período de inatividade decorre de uma cirurgia realizada no joelho direito do argentino.

Sabendo que precisa voltar a atuar e sem espaço na Alemanha, Alario viu no Inter uma oportunidade ideal para reencontrar seu bom futebol – que outrora o levou, inclusive, a seleção argentina. Na Europa, são 190 partidas com 60 gols marcados desde 2017, atuando por Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt.

Ainda nesta quinta, o clube gaúcho noticiou a renovação do meia Alan Patrick até o final de 2026.