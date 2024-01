Jokic acerta cesta incrível e decreta virada dos Nuggets sobre os Warriors na NBA

Em um dos melhores jogos desta temporada da NBA, o Denver Nuggets mostrou na noite desta quinta-feira por que é o atual campeão. Jogando fora de casa, em São Francisco, o time buscou uma grande virada sobre o Golden State Warriors, pelo placar de 130 a 127, com direito a uma cesta incrível de Nikola Jokic, de três pontos, no estouro do cronômetro.



A cesta de três pontos, quase do meio da quadra, selou a vitória dos visitantes, que chegaram a estar 18 pontos em desvantagem no último quarto. Jokic também anotara a cesta de dois pontos que empatara o duelo em 127 a 127. O astro da Sérvia esteve perto de terminar a partida com um "triple-double": 34 pontos, 10 assistências e nove rebotes.



Ao fim da partida, Jokic celebrou o feito e contou que "estava apenas tentando ficar mais perto da cesta para tentar o arremesso". "Acho que estes arremessos (em fim de jogo) são os mais fáceis de fazer porque você não tem outra opção", comentou o sérvio, responsável pelo último lance da partida.

. "Ele executou a jogada com perfeição. Mas grandes jogadores fazem grandes jogadas. E quando o Nikola agarra a bola e tenta algo novo é sempre incrível", exaltou o treinador.Jokic teve o, responsável por 30 pontos e nove rebotes, e Jamal Murray, autor de 25 pontos e seis assistências. Pelos Warriors, Stephen Curry terminou a partida com 30 pontos, enquanto Klay Thompson registrou 24.O resultado do clássico da Conferência Oeste fez os. O atual campeão figura em terceiro lugar, com 25 vitórias e 11 derrotas. Os Warriors, em campanha marcada pela irregularidade, estão apenas em 11º lugar, com 16 triunfos e 18 revezes.Pela mesma rodada, outro grande jogo contou com um dos favoritos da Conferência Leste. E, apesar da distância entre as duas equipes na tabela, o, diante de sua torcida. Os favoritos venceram por 125 a 121, sob a liderança de Giannis Antetokounmpo., com 44 pontos, e ainda terminou o duelo com um "double-double" por ter anotado 14 rebotes. Damian Lillard também registrou dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 25 pontos e 10 assistências. Pelos Spurs, Devin Vassell surpreendeu com seus 34 pontos e ajudou o jovem francês Victor Wembanyama, maior esperança do time, que anotou 27 pontos e nove rebotes.Os, atrás apenas do Boston Celtics, com 25 triunfos e 10 derrotas. Em situação oposta, os Spurs exibem a segunda pior campanha do campeonato, com apenas cinco vitórias e 29 revezes.