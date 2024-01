Favoritos, Bucks e Timberwolves são surpreendidos em rodada da NBA

Candidatos ao título da NBA, Milwaukee Bucks e Minnesota Timberwolves foram surpreendidos na noite desta segunda-feira (1º). Em casa, os Bucks voltaram a cair diante do Indiana Pacers, desta vez por 122 a 113, assim como havia acontecido em partida de mata-mata na NBA Cup.



Giannis Antetokounmpo, como de costume, fez a sua parte. E anotou um "triple-double" de 30 pontos, 18 rebotes e 11 assistências. E Khris Middleton e Brook Lopez registraram 21 pontos cada. Mas, do outro lado, os Pacers fizeram exibição que lembraram seus melhores momentos da NBA Cup, no qual foram vice-campeões.



Tyrese Haliburton se aproximou de um "triple-double", com seus 26 pontos, 11 assistências e nove rebotes, enquanto Bennedict Mathurin contribuiu com 25 pontos e 13 rebotes. Foi a quarta vitória consecutiva dos Pacers, que ocupam o sexto lugar da Conferência Leste, com 18 vitórias e 14 derrotas.

Apesar do revés, o nono na temporada, os, com a terceira melhor campanha do campeonato até agora. O time de Milwaukee soma 24 triunfos.Em Nova York, os, líder da Conferência Oeste, por 112 a 106. Os anfitriões foram comandados por Julius Randle e seus 39 pontos, enquanto os Timberwolves contaram com os destaques de Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns, responsáveis por 35 e 29 pontos, respectivamente.Os, com 18 vitórias e 15 derrotas, enquanto o time de Minnesota manteve a ponta, com a segunda melhor campanha da temporada: 24 triunfos e oito revezes.Em outra boa partida da rodada, o, diante do Houston Rockets por 136 a 113, fora de casa. A nova decepção veio apenas dois dias após os Pistons encerrarem uma série negativa de 28 derrotas consecutivas, recorde na história da NBA. O time de Detroit continua com a pior campanha, com apenas três vitórias e incríveis 30 derrotas.Em Los Angeles, osem noite de Kawhi Leonard. Ele voltou ao time após ser desfalque por quatro partidas, em razão de uma contusão no quadril. E, com seus 24 pontos, superou a marca de 13 mil pontos em sua carreira na NBA.Com três vitórias seguidas, os. Estão em quarto lugar, com 20 vitórias e 12 derrotas. Já o Heat é o quinto do Leste, com retrospecto de 19/14.