Gui Santos assina com o Golden State Warriors e será o 19º brasileiro a jogar na NBA

O brasiliense Gui Santos assinou um contrato de três anos com o Golden State Warriors, time dos astros Stephen Curry e Klay Thompson. O ala de 21 anos se torna o 19º brasileiro a jogar na principal liga de basquete do mundo; confira a lista completa de brasileiros que já estiveram na NBA no fim da matéria. Com informações da MPC Rio Comunicação, assessoria de Gui Santos.