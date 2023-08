Copa do Mundo de Basquete tem recorde de 55 jogadores da NBA

A Copa do Mundo da Federação Internacional de Basquetebol (FIBA) 2023, que acontece de 25 de agosto a 10 de setembro no Japão, Filipinas e Indonésia e na Nova Zelândia, tem o recorde de jogadores da maior liga de basquete do mundo, a NBA, em quadra. São 55 atletas que estão ativos na liga estadunidense. As informações são da assessoria da NBA.

Se somados os jogadores com passagens pela liga e jogadores draftados – escolhidos por franquias para entrarem oficialmente na liga – nas listas das seleções nacionais, o número de atletas da NBA na competição da FIBA chega a 106.

Fora os Estados Unidos, que conta com 12 jogadores na NBA, a Austrália é o segundo país com mais atletas da liga (nove), seguida por Canadá (sete) e Alemanha (quatro).

O Brasil conta com Gui Santos, que tem os direitos ligados atualmente ao Golden State Warriors, equipe campeã da temporada de 2022 da NBA. Já os jogadores brasileiros que já passaram pela franquia são Marcelinho Huertas, Bruno Caboclo, Cristiano Felicio e Raul Neto – sendo que o último está de saída do Cleveland Cavaliers para o Fenerbahce, da Turquia.

Vinte e quatro franquias da NBA estão representadas nas listas de convocados das seleções nacionais, com Orlando Magic, Jazz, Thunder e Timberwolves apresentando, cada um, cinco atletas no torneio, enquanto New York Knicks e Mavericks têm quatro jogadores cada um no torneio.

Lista completa dos jogadores da NBA nas escalações da Copa do Mundo FIBA 2023:

PAÍS - JOGADOR - TIME NBA

Angola - Bruno Fernando - Atlanta Hawks

Austrália - Patty Mills- Atlanta Hawks

Austrália - Josh Green - Dallas Mavericks

Austrália - Jack White - Oklahoma City Thunder

Austrália - Joe Ingles - Orlando Magic

Austrália - Dyson Daniels - New Orleans Pelicans

Austrália - Josh Giddey - Oklahoma City Thunder

Austrália - Matisse Thybulle - Portland Trail Blazers

Austrália - Xavier Cooks - Washington Wizards

Austrália - Dante Exum - Dallas Mavericks

Canadá - Dwight Powell - Dallas Mavericks

Canadá - Luguentz Dort - Oklahoma City Thunder

Canadá - Dillon Brooks - Houston Rockets

Canadá - Nickeil Alexander-Walker - Minnesota Timberwolves

Canadá - RJ Barrett - New York Knicks

Canadá - Shai Gilgeous-Alexander - Oklahoma City Thunder

Canadá - Kelly Olynyk - Utah Jazz

China - Kyle Anderson - Minnesota Timberwolves

República Dominicana - Lester Quiñones - Golden State Warriors

República Dominicana - Karl-Anthony Towns - Minnesota Timberwolves

Finlândia - Lauri Markkanen - Utah Jazz

França - Nicolas Batum - LA Clippers

França - Rudy Gobert - Minnesota Timberwolves

França - Evan Fournier - New York Knicks

Geórgia - Goga Bitadze - Orlando Magic

Geórgia - Sandro Mamukelashvili - San Antonio Spurs

Alemanha - Daniel Theis - Indiana Pacers

Alemanha - Franz Wagner - Orlando Magic

Alemanha - Moritz Wagner - Orlando Magic

Alemanha - Dennis Schroder - Toronto Raptors

Grécia - Thanasis Antetokounmpo - Milwaukee Bucks

Itália - Simone Fontecchio - Utah Jazz

Japão - Yuta Watanabe - Phoenix Suns

Letônia - Davis Bertans - Oklahoma City Thunder

Lituânia - Jonas Valaninas - New Orleans Pelicans

Montenegro - Nikola Vuevi - Chicago Bulls

Filipinas - Jordan Clarkson - Utah Jazz

Sérvia - Bogdan Bogdanovi - Atlanta Hawks

Sérvia - Nikola Jovi - Miami Heat

Sérvia - Filip Petrusev - Philadelphia 76ers

Eslovênia - Luka Doni - Dallas Mavericks

Sudão do Sul - Carlik Jones - Chicago Bulls

Espanha - Santi Aldama - Memphis Grizzlies

Estados Unidos - Mikal Bridges - Brooklyn Nets

Estados Unidos - Cameron Johnson - Brooklyn Nets

Estados Unidos - Tyrese Haliburton - Indiana Pacers

Estados Unidos - Austin Reaves - Los Angeles Lakers

Estados Unidos - Jaren Jackson Jr. - Memphis Grizzlies

Estados Unidos - Bobby Portis - Milwaukee Bucks

Estados Unidos - Anthony Edwards - Minnesota Timberwolves

Estados Unidos - Brandon Ingram - New Orleans Pelicans

Estados Unidos - Jalen Brunson - New York Knicks

Estados Unidos - Josh Hart - New York Knicks

Estados Unidos - Paolo Banchero - Orlando Magic

Estados Unidos - Walker Kessler - Utah Jazz