Copa SP de Futebol Júnior inicia nesta terça-feira

Antes dos campeonatos estaduais darem a largada no calendário do futebol brasileiro para os atletas profissionais, a maior competição de base do Brasil promete roubar os holofotes da cobertura esportiva nas primeiras semanas de janeiro. A Copa SP de Futebol Júnior, popular Copinha, começa nesta terça-feira (02), com 128 equipes participantes, oriundas de todos os estados do País. Nesta edição, todas as 258 partidas serão transmitidas.

Os confrontos que abrirão a 54ª edição do tradicional torneio organizado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) serão Catanduva x Portuguesa-RJ e Ceará x Rondoniense-RO, ambos marcados para às 17h de terça. A Copinha continua sendo disputada em sete etapas, divididas entre uma fase de grupos e seis de mata-mata.

Nos grupos, cada equipe terá três jogos para se manter nas duas primeiras colocações. Com 32 grupos de quatro times e dois classificados por chave, 64 clubes chegam a fase eliminatória. A final, como tradicionalmente ocorre, será disputada no dia 25 de janeiro, data do aniversário de São Paulo.

Em 2024, Juventude e São José fazem companhia à dupla Grenal como representantes do Rio Grande do Sul no torneio.

O Tricolor está no grupo 4, sediado na cidade de Bebedouro, e terá pela frente o Serra Branca-PB no dia 3, às 13h, Figueirense-SC no dia 6, às 15h15min, e Inter de Bebedouro-SP, no dia 9, às 15h.

Já o Inter está no grupo 12, que jogará em Jaú. O primeiro jogo do Alvirrubro será contra o Santa Cruz-SE, no dia 3 de janeiro, às 17h15min. Depois, o Colorado encara Velo Clube-SP, no dia 6, às 21h45min, e encerra a fase de grupos no dia 9 diante do XV de Jaú-SP, às 17h15min.

O São José integra o grupo 19 e joga em Osasco. O primeiro duelo será contra o Flamengo-RJ, no dia 5, às 17h30min. Na sequência, o segundo compromisso do Zeca é contra o Audax-SP às 18h15min. Finalizando esta etapa, no dia 11, os gaúchos enfrentam o São Bento-SP, às 15h15min.

Fechando a lista dos gaúchos, está o Juventude, no grupo 25, com sede em São Bernardo do Campo. Na estreia, o Papo pegará o Conquista-BA, no dia 3, às 15h15min. Três dias depois, no mesmo horário, o desafio é diante da Portuguesa-SP. No último jogo, o Ju duela com o São Bernardo-SP, no dia 9, também às 15h15min.

Todas as partidas da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024 terão transmissão ao vivo. Os duelos estarão disponíveis em cinco mídias diferentes. A Globo ficará responsável pela transmissão na TV aberta, enquanto o SporTV é donos dos direitos de TV paga. Já no streaming, CazéTV, Globoplay e o canal do Futebol Paulista no YouTube transmitirão as partidas.