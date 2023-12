Grêmio oficializa renovação de Renato Portaluppi como treinador

Geromel e Gabriel Grando renovação de contrato do treinador Renato Portaluppi. O Grêmio deixou para os últimos dias do ano para anunciar uma série de renovações de contrato de seus profissionais. Depois de João Pedro, Bruno Uvini, Caíque, André Henrique,, o Tricolor reservou o penúltimo dia do ano para oficializar a

O novo vínculo será até o fim de 2024. A comissão técnica terá como auxiliares técnicos Alexandre Mendes, Marcelo Salles e Victor Hugo Signorelli.

renovação de contrato do técnico Carlo Ancelotti com o Real Madrid Após a, descartando, assim, a possibilidade de o italiano comandar a seleção brasileira, o nome de Renato chegou a ser cogitado como uma possível soluçãoa ser encontrada pela CBF. A renovação com o Grêmio, entanto, sepulta, por ora, essa possibilidade.

O elenco gremista se reapresenta no dia 8 de janeiro para os testes e avaliações da pré-temporada. Terá pela frente no final do mesmo mês as disputas do Gauchão e da Recopa Gaúcha. Em abril, está previsto o início da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. No mês seguinte, o Grêmio entra na disputa da Copa do Brasil.