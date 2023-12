Grêmio renova com Geromel e Gabriel Grando

Ainda aguardando os últimos detalhes para oficializar a permanência do técnico Renato Portaluppi, o Grêmio aproveitou os últimos dias do ano para renovar os contratos de algumas peças importantes do elenco. Nesta sexta-feira, o clube ampliou os vínculos do goleiro Gabriel Grando e do zagueiro Pedro Geromel.

Apesar de comunicar que o defensor ficará no clube na próxima temporada, o Grêmio não revelou o tempo de contrato. Acredita-se que o novo vínculo do atleta valerá até o meio do ano.

Anunciado no final de 2013, há dez anos, Geromel tem a marca de 384 jogos e 14 gols anotados pelo Grêmio. Nesse período, o defensor foi campeão da Copa Libertadores como capitão, da Recopa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Ganhou ainda seis vezes o Campeonato Gaúcho e quatro vezes a Recopa Gaúcha. Foi escolhido em três oportunidades como o melhor zagueiro do Brasileirão. Esteve com a seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia.

Já Grando ficará no clube até o final de 2026. O goleiro é formado nas categorias de base do clube e fez sua estreia profissional em 2021. Ao todo, soma 87 partidas defendendo a meta gremista.

Recentemente, o Grêmio renovou também com o goleiro Caíque, os zagueiros Bruno Uvini e Natã, e o lateral João Pedro, todos com o aval de Renato Gaúcho. O clube confirmou também dois reforços para 2024: o volante Dodi e o meia-atacante Soteldo, ambos do Santos.

A estreia do Grêmio no Campeonato Gaúcho será no dia 21 de janeiro, diante do Caxias, no estádio Centenário, na Serra gaúcha.