Veja cinco pontos positivos e negativos da temporada do Grêmio

Antes de olhar para 2024, que começa na próxima segunda-feira, é essencial que o Grêmio olhe para trás e reflita acerca de seus erros e acertos neste ano. O Tricolor está terminando 2023 sem um grande troféu na bagagem, porém, devido as expectativas que os torcedores tinham em janeiro, pode-se dizer que o resultado final do ano foi satisfatório.

O grande destaque positivo fica por conta de Suárez, que mudou o patamar do time, enquanto o negativo recai no sistema defensivo, que impediu feitos maiores. Veja abaixo cinco pontos positivos e cinco pontos negativos da temporada gremista.

Pontos positivos

Renato Portaluppi conduziu o Tricolor ao sexto campeonato gaúcho consecutivo (Foto:Lucas Uebel/Grêmio/JC)

Suárez

Ídolo. Ainda em janeiro, o Tricolor recebeu em sua casa um dos maiores atacantes da história do futebol mundial, num casamento que beirou a perfeição. A história, que começou com três gols diante do São Luiz de Ijuí, pela Recopa Gaúcha, terminou com artilharia da temporada (29 gols), liderança nas assistências (17), e a Bola de Ouro do Brasileirão. Luisito ainda levou mais gente aos estádios, gerou aumento na venda de camisas e colocou o Grêmio nos noticiários do mundo inteiro. É verdade que faltou um troféu de maior nível para coroar a temporada, porém, o uruguaio que já foi anunciado pelo Inter Miami para a próxima temporada, jamais será esquecido pelos gremistas.

Renato Portaluppi

Com um time cheio de reforços e atletas marcados por má atuações na segunda divisão nacional, o técnico soube extrair o melhor de seu elenco e surpreendeu a todos. No primeiro ano após o retorno a elite, sob muita desconfiança, o Tricolor ganhou o Gaúchão, foi vice-campeão brasileiro e chegou às semifinais da Copa do Brasil. Fato é que Renato Portaluppi e o Grêmio nasceram um para o outro.

Hexacampeonato gaúcho

Com 11 vitórias, três empates e apenas uma derrota, o Grêmio obteve êxito no primeiro compromisso da temporada. O título do Campeonato Gaúcho, diante do Caxias, representou a sexta conquista consecutiva do troféu estadual, hegemonia que o clube não alcançava desde a década de 1990.

Janela de verão

Vindo de uma participação não tão satisfatória na Série B, o Grêmio mudou a fotografia do time para 2023. O Tricolor contratou 13 reforços durante a janela de transferências do início do ano para evitar que o torcedor voltasse a passar por momentos de turbulência como nos últimos dois anos. A maioria deles, deu certo. Além de Suárez, Cristaldo, Carballo, Pepê e João Pedro são exemplos de jogadores que se tornaram fundamentais ao longo da temporada.

Volta à Libertadores

Talvez essa seja a cereja do bolo da temporada. Após três anos longe da competição continental, o Tricolor retornará em 2024 para sua 22ª participação. Em busca do 4º título do torneio, o Grêmio já está garantido na fase de grupos da Libertadores devido ao 2º lugar no Brasileirão.

Pontos negativos

Com o envelhecimento da dupla Geromel e Kanemann, Tricolor apresentou deficiências defensivas (Foto: Lucas Uebel/Grêmio/JC)

Sistema defensivo

Em meio a um bom ano gremista, a defesa foi o grande ponto fraco. Apesar da vice-liderança do brasileirão, o Tricolor foi o quarto time mais vazado da competição. Além de questões táticas, muito jogadores deixaram a desejar, como o goleiro Gabriel Grando, o zagueiro Bruno Alves e os laterais Fábio e Reinaldo. Por outro lado, aparentemente a era de Geromel e Kanemann como líderes da defesa gremista parece ter chegado ao fim com o natural envelhecimento da dupla.

Oscilações

Esse foi o ponto crucial para que o Tricolor não conquistasse o título brasileiro em 2023. Em alguns momentos chaves da temporada, o time não conseguiu desempenhar um bom futebol, deixando muitos pontos bobos pelo caminho. Entre a 25ª e a 28ª rodada, por exemplo, o Grêmio somou quatro jogos sem vitória no torneio. Já na reta final, no 34ª jogo, o Tricolor foi derrotado em casa pelo Corinthians mesmo tendo um jogador a mais desde os 10 minutos da primeira etapa.

Janela de inverno

Em meio a fase decisiva da Copa do Brasil e do Brasileirão, o Tricolor foi ao mercado no meio do ano em busca de reforços pontuais que pudessem conduzir o clube ao título e reposições a perdas significativas, como a de Bitello. Assim, vieram Iturbe, Luan, JP Galvão, Besozzi e Rodrigo Ely. Infelizmente, nenhum desses atletas deram certo e a janela foi muito criticada pela torcida.

Crises internas

Era para ser um ano tranquilo, mas a diretoria Tricolor não soube administrar as crises internas, sem externa-las. Primeiramente em uma atitude de indisciplina do goleiro Adriel, depois na suposta saída de Suárez no meio do ano e, por último na ausência de Portaluppi na entrevista pós-derrota no último Grenal do ano. Em todos esses casos, dirigentes gremistas optaram por colocar mais “lenha na fogueira”, ao invés de resolver os problemas internamente.

Gramado da Arena

Mais uma vez. esse é um dos tópicos da temporada. Ao decorrer do ano, o campo da Arena foi alvo de muitas críticas, apresentando irregularidades em praticamente todos os jogos. A Arena costuma ter esse problema devido à sua localização e à cobertura, que fazem com que o estádio receba pouca luz solar. Além disso, 2023 foi marcado por muitas chuvas em Porto Alegre, o que dificultou ainda mais esse processo.